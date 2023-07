cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ചൈ​ന​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു മാ​സം ശേ​ഷി​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത് 800ഓ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​ട്ടി​ക. ഏ​ഷ്യാ​ഡ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണി​ത്. ജൂ​ലൈ 15നാ​യി​രു​ന്നു പേ​രു​ക​ൾ അ​യ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. എ​ണ്ണം കു​റ​യാ​മെ​ങ്കി​ലും മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. 2018ൽ 36 ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 524 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ജ​കാ​ർ​ത്ത ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഐ.​ഒ.​എ ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​രു​ഷ, വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല തീ​രു​മാ​നം വ​ര​ണം. ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​ട്ട് റാ​ങ്ക് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ അ​യ​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. പു​രു​ഷ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം 18​ഉം വ​നി​ത​ക​ൾ 10ഉം ​റാ​ങ്കി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ ടീ​മി​നെ വി​ടാ​മെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ​യും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബേ. അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ, ക​രാ​ട്ടേ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ടീ​മു​ക​ളെ അ​യ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​മു​ണ്ട്. ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ബി.​സി.​സി.​ഐ പി​ന്നീ​ട് നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്തി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും വ​നി​ത​ക​ളെ​യും അ​യ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ജൂ​ലൈ 26 വ​രെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പേ​രു​ക​ൾ ഐ.​ഒ.​എ​ക്ക് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യാ​വു​ന്ന​ത് അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യാ​ക്കി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സു​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​കെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ 33 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ക​രും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഗെ​യിം​സി​ന് ചൈ​ന​യി​ലെ ഹാ​ങ്ഷൗ​വി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ഗു​സ്തി: ബ​ജ്റം​ഗ​നും ഫോ​ഗ​ട്ടി​നും നേ​രി​ട്ട് എ​ൻ​ട്രി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ്, ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഗു​സ്തി മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ജ്‌​റം​ഗ് പു​നി​യ​ക്കും വി​നേ​ഷ് ഫോ​ഗ​ട്ടി​നും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന് നേ​രി​ട്ട് എ​ൻ​ട്രി ന​ൽ​കി. ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​ഡ്‌​ഹോ​ക്ക് പാ​ന​ലി​ന്റേ​താ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടു താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ 65 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ലാ​ണ് ബ​ജ്റം​ഗ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക, ഫോ​ഗ​ട്ട് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ 53 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ലും. ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ൺ ശ​ര​ൺ സി​ങ്ങി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ബ​ജ്റം​ഗും ഫോ​ഗ​ട്ടും. ഇ​രു​വ​രെ​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് അ​ഡ്‌​ഹോ​ക്ക് പാ​ന​ലി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. ബ​ജ്‌​റം​ഗ് ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ർ​ഗി​സ്താ​നി​ലെ ഇ​സി​ക്-​കു​ലി​ലും ഫോ​ഗ​ട്ട് ഹം​ഗ​റി​യി​ലെ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

The Asian Games are coming to India two months away