Madhyamam
    Tennis
    Posted On
    4 Sept 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 10:14 PM IST

    യു.എസ് ഓപൺ; സ്വി​യാ​റ്റ​ക് പു​റ​ത്ത്, സി​ന്ന​റി​ന് സെ​മി

    Amanda Anisimova
    അ​മാ​ൻ​ഡ അ​നി​സി​മോ​വ​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നും ലോ​ക ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കു​കാ​രി​യു​മാ​യ ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റ​ക് യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​റ​ത്ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വിം​ബ്ൾ​ഡ​ൺ ഫൈ​ന​ലി​ലെ തോ​ൽ​വി​ക്ക് മ​ധു​ര​പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി യു.​എ​സ് താ​രം അ​മാ​ൻ​ഡ അ​നി​സി​മോ​വ​യാ​ണ് പോ​ള​ണ്ടു​കാ​രി​യെ വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. സ്കോ​ർ: 6-4, 6-3. ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പ് വിം​ബ്ൾ​ഡ​ണി​ൽ ഒ​രു ഗെ​യിം പോ​ലും നേ​ടാ​വാ​തെ 6-0, 6-0ത്തി​ന് സ്വി​യാ​റ്റ​ക്കി​നോ​ട് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​നി​സി​മോ​വ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കേ​ണ്ട സെ​മി​യി​ൽ ജ​പ്പാ​ന്റെ ന​വോ​മി ഒ​സാ​ക​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ താ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക​യും യു.​എ​സി​ന്റെ ജെ​സീ​ക പെ​ഗു​ല​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം സെ​മി. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ കി​രീ​ട ഫേ​വ​റി​റ്റ് ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ ലോ​റെ​ൻ​സോ മു​സേ​റ്റി​യെ 6-1, 6-4, 6-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് സെ​മി​യി​ൽ ക​ട​ന്നു.

    ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഫെ​ലി​ക്സ് ഓ​ഗ​ർ അ​ലി​യാ​സി​മാ​ണ് സി​ന്ന​റി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കാ​ര​ൻ അ​ല​ക്സ് ഡി ​മി​നോ​റി​നെ 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4)നാ​ണ് അ​ലി​യാ​സിം ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്-​കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ്, സി​ന്ന​ർ-​അ​ലി​യാ​സിം സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് ന​ട​ക്കും.

    ച​രി​ത്ര​ക്കു​തി​പ്പി​ൽ ഭാം​ബ്രി സ​ഖ്യം സെ​മി​യി​ൽ

    യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം യു​കി ഭാം​ബ്രി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്നു. ഭാം​ബ്രി​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ഖ്യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ മി​ഷേ​ൽ വീ​ന​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ നി​ക്കോ​ള മെ​ക്റ്റി​ക്-​യു.​എ​സി​ന്റെ രാ​ജീ​വ് റാം ​സ​ഖ്യ​ത്തെ 6-3, 6-7(8), 6-3 സ്കോ​റി​നാ​ണ് പു​രു​ഷ ഡ​ബ്ൾ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ബ്രി​ട്ട​ന്റെ ജോ ​സാ​ലി​സ്ബ​റി-​നീ​ൽ സ്ക​പ്സ്കി ജോ​ടി​യാ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഭാം​ബ്രി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്.

    TAGS:tennisUS openwimbledon cupSemi Finals
    News Summary - US Open; Sinner advances to semis, Swiatek lost from match
    X