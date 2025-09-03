Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightTennischevron_rightയു.എസ് ഓപ്പൺ;...
    Tennis
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:53 PM IST

    യു.എസ് ഓപ്പൺ; കി​രീ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ ദ്യോകോവിച്-അൽകാരസ് സെമി

    text_fields
    bookmark_border
    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ സ​ബ​ല​ങ്ക അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ൽ
    Novak Djokovic and Carlos Alcaraz
    cancel
    camera_alt

    നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചും കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സും

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: 25ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ്സ്ലാം എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന​രി​കെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചും കി​രീ​ട ഫേ​വ​റി​റ്റാ​യ ഇ​ള​മു​റ​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സും ത​മ്മി​ൽ യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മു​ഖാ​മു​ഖം. നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ നാ​ലാം സീ​ഡ് ടെ​യ്‍ല​ർ ഫ്രി​റ്റ്സി​നെ വീ​ഴ്ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​ർ​ബ് ഇ​തി​ഹാ​സം നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച് അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​തി​വു​പോ​ലെ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ ചെ​ക് താ​രം ജി​റി ലെ​ഹെ​ക്ക​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മേ​തും ന​ൽ​കാ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ സെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ​കാ​ര​സ് വി​ജ​യം.

    ഇ​തേ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ക​ളി​ച്ചു​ജ​യി​ച്ച അ​വ​സാ​ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച കു​റി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യാ​ണ് ​പ​രി​ക്ക് വ​ല​ച്ചി​ട്ടും ത​ള​രാ​തെ ദ്യോ​കോ റാ​ക്ക​റ്റേ​ന്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ സെ​റ്റ് അ​നാ​യാ​സം വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ താ​ര​ത്തി​നു പ​ക്ഷേ, ര​ണ്ടാം സെ​റ്റി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​യു​ടെ ക​രു​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ചെ​റു​താ​യി മു​ട്ടി​ടി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും പ​രി​ച​യ​മി​ക​വി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ​ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് സെ​റ്റ് പി​ടി​ച്ചു. എ​തി​രാ​ളി​യു​ടെ കൈ​ക്ക​രു​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ വി​യ​ർ​ത്ത് മൂ​ന്നാം സെ​റ്റ് കൈ​വി​ട്ട ദ്യോ​കോ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഗെ​യി​മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​തി​രാ​തെ ക​ളി തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കി.

    സ്കോ​ർ 6-3 7-5 3-6 6-4. ആ​ർ​ക്കും ജ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന, തു​ല്യ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ന്ന ക​ളി ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത് ഭാ​ഗ്യ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​​നൊ​ടു​വി​ൽ ​സെ​ർ​ബ് താ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സ​മ​കാ​ലി​ക ടെ​ന്നി​സി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്ത​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് ​അ​ടു​ത്ത ക​ളി​യി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​യെ​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​കും. ര​ണ്ട് വിം​ബി​ൾ​ഡ​ൺ ഫൈ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ അ​ൽ​കാ​ര​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടി​ടി​ച്ച ദ്യോ​കോ പ​​ക്ഷേ, ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ലെ ര​ണ്ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളും ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 16 വ​യ​സ്സ് ചെ​റു​പ്പ​മാ​യ അ​ൽ​കാ​ര​സ് പൊ​ള്ളു​ന്ന ഫോ​മി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ 6-4 6-2 6-4നാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ​കാ​ര​സി​ന്റെ ജ​യം.

    റോ​ജ​ർ ഫെ​ഡ​റ​റും റാ​ഫേ​ൽ ന​ദാ​ലും ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചും വാ​ണ ടെ​ന്നി​സ് യു​ഗ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ച്ച് സി​ന്ന​ർ- അ​ൽ​ക്കാ​ര​സ് ദ്വ​യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ ​താ​ര​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ. ദ്യോ​കോ സെ​മി​യി​ൽ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​യാ​ൽ അ​ൽ​കാ​ര​സ്- സി​ന്ന​ർ ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം വിം​ബ്ൾ​ഡ​ണി​ലും ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ​ണി​ലും ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖാ​മു​ഖം. അ​ഞ്ചു സെ​റ്റ് നീ​ണ്ട ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ​ൺ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ൽ​കാ​ര​സ് ​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ലു സെ​റ്റി​ൽ ക​ളി തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കി സി​ന്ന​ർ വിം​ബി​ൾ​ഡ​ണി​ലും ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ എ​തി​രാ​ളി മാ​ർ​​ക്കെ​റ്റ വോ​ൻ​ഡ്രൂ​സോ​വ പ​രി​ക്കു​മാ​യി പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ക്കോ​വ​ർ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭാം​ബ്രി​ക്ക് ആ​ദ്യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ

    ക​രി​യ​റി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യു​കി ഭാം​ബ്രി. യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ പു​രു​ഷ ഡ​ബ്ൾ​സ് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഭാം​ബ്രി​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ മി​ഷേ​ൽ വീ​ന​സും ചേ​ർ​ന്ന സ​ഖ്യം ജ​ർ​മ​നി​ക്കാ​രാ​യ കെ​വി​ൻ ക്രാ​വെ​യ്റ്റ്സ്-​ടിം പൂ​യെ​റ്റ്സ് ജോ​ടി​യെ 6-4 6-4 തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ നി​ക്കോ​ള മെ​ക്റ്റി​ക്-​യു.​എ​സി​ന്റെ രാ​ജീ​വ് റാം ​സ​ഖ്യ​മാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Novak Djokovictennis tournamentcarlos alcarazUS Open Cup
    News Summary - US Open; Djokovic-Alcaraz in semis for crown
    Similar News
    Next Story
    X