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    'അൽകാരസ് വീണു'; യു.എസ് ഓപ്പണിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനെ വീഴ്ത്തി ബെൻ ഷെൽട്ടൺ സെമിയിൽ

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    Ben Shelton celebrates the match-winning 146 mph ace against Carlos Alcaraz at Arthur Ashe Stadium.
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    കാർലോസ് അൽകാരസ്, ബെൻ ഷെൽട്ടൺ

    ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ അട്ടിമറി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരവുമായ സ്പാനിഷ് ഇതിഹാസം കാർലോസ് അൽകാരസിനെ അഞ്ച് സെറ്റ് നീണ്ട വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തിൽ വീഴ്ത്തി അമേരിക്കയുടെ ബെൻ ഷെൽട്ടൺ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. നാല് മണിക്കൂറും 28 മിനിറ്റും നീണ്ട മാരത്തൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) എന്ന സ്കോറിനാണ് എട്ടാം സീഡായ ഷെൽട്ടന്റെ ഐതിഹാസിക വിജയം. ന്യൂയോർക്ക് സമയം പുലർച്ചെ 3:33-ന് അവസാനിച്ച ഈ മത്സരം യുഎസ് ഓപ്പൺ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വൈകി അവസാനിച്ച മത്സരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.

    തുടർച്ചയായ 18 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം മത്സരങ്ങളിലെ വിജയക്കുതിപ്പുമായാണ് അൽകാരസ് ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷെൽട്ടണെ നേരിടാനിറങ്ങിയത്. ടൈബ്രേക്കറിലൂടെ ആദ്യ സെറ്റ് അൽകാരസ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, തുടർച്ചയായി ഒൻപത് ഗെയിമുകൾ ജയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് സെറ്റുകളും ഷെൽട്ടൺ പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ നാലാം സെറ്റ് 6-1ന് അനായാസം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അൽകാരസ് മത്സരം നിർണായക അഞ്ചാം സെറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു. സൂപ്പർ ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീങ്ങിയ അഞ്ചാം സെറ്റിൽ അൽകാരസ് 5-3ന് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, മണിക്കൂറിൽ 146 മൈൽ വേഗതയിൽ ഷെൽട്ടൺ തൊടുത്ത തകർപ്പൻ എയ്‌സുകൾ കളി തിരിച്ചു. മാച്ച് പോയിന്റിൽ ഇതേ വേഗതയിലുള്ള അത്യുഗ്രൻ എയ്സ് പായിച്ചാണ് ഷെൽട്ടൺ അൽകാരസിന്റെ കിരീടമോഹങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീലയിട്ടത്.

    തന്റെ കരിയറിൽ ലോകത്തെ ആദ്യ മൂന്ന് റാങ്കിലുള്ള ഒരു താരത്തിനെതിരെ ഷെൽട്ടൺ നേടുന്ന കന്നി വിജയമാണിത്. സെമിഫൈനലിൽ മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ താരമായ ഫ്രാൻസെസ് ടിയാഫോയാണ് ഷെൽട്ടന്റെ എതിരാളി. മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അലക്സ് മിഷേൽസണെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ടിയാഫോ സെമിയിലെത്തിയത്. ഇതോടെ സെമിയിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ താരങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ, 2003-ൽ ആൻഡി റോഡിക്ക് കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു അമേരിക്കൻ താരം യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ ഫൈനലിൽ കളിക്കുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പായി.

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    News Summary - US Open: Ben Shelton Stuns Defending Champion Carlos Alcaraz in Record
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