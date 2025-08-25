Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightTennischevron_rightയു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ:...
    Tennis
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:12 PM IST

    യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ: ദ്യോ​കോ ക​ട​ന്നു, മെ​ദ്​​വ​ദേ​വ് വീ​ണു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ: ദ്യോ​കോ ക​ട​ന്നു, മെ​ദ്​​വ​ദേ​വ് വീ​ണു
    cancel
    camera_alt

    നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: കി​രീ​ട വ​ര​ൾ​ച്ച​ക്ക് അ​ന്ത്യ​മി​ടാ​ൻ യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ൽ ആ​ദ്യ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി​യ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ചി​ന് ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം. പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​രം ലേ​ണ​ർ ടി​യേ​നി​നെ 6-1, 7-6 (3), 6-2 സ്കോ​റി​നാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഡാ​നി​ൽ മെ​ദ്​​വ​ദേ​വ് തോ​റ്റു​മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ടെ​യ് ല​ർ ഫ്രി​റ്റ്സ്, ബെ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ജ​യം ക​ണ്ടു. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക, ജാ​സ്മി​ൻ പാ​വോ​ലി​നി, വി​ക്ടോ​റി​യ അ​സ​ര​ങ്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ ബോ​ൺ​സി 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 സ്കോ​റി​ന് മെ​ദ്​​വ​ദേ​വി​നെ വീ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് താ​ര​മാ​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​ൻ 6-3, 6-2, 6-4ന് ​പെ​റു​വി​ന്റെ ഇ​ഗ്നാ​സി​യോ ബ്യൂ​സി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​തി​ഥേ​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ്രി​റ്റ്സ് 7-5, 6-2, 6-3ന് ​എ​മി​ലി​യോ ന​വാ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നു. ബെ​ല​റൂ​സു​കാ​രി സ​ബ​ല​ങ്ക 7-5, 6-1ന് ​സ്വി​സ് താ​രം റെ​ബേ​ക്ക മ​സ​റോ​വ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ഡെ​സ്റ്റ​നീ ഐ​യാ​വ​ക്കെ​തി​രെ 6-2, 7-6നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റ്റ​ലി​ക്കാ​രി പാ​വോ​ലി​നി​യു​ടെ ജ​യം. യു.​എ​സി​ന്റെ പെ​ഗു​ല 6-0, 6-4ന് ​ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ മ​യാ​ർ ഷ​രീ​ഫി​നെ​യും ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ അ​സ​ല​ങ്ക 7-6, 6-4ന് ​ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ഹി​ന ഇ​നൂ​വി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Novak DjokovicUS open
    News Summary - Novak Djokovic successive opening-round in US Open
    Similar News
    Next Story
    X