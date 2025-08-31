Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tennis
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:17 PM IST

    യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പി​ന്മാ​റി പ്ര​മു​ഖ​ർ

    kamil majchrzak
    പ​രി​ക്കേ​റ്റ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പോ​ള​ണ്ട് താ​രം കാ​മി​ൽ മ​ജ്സാ​ക്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ, പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പി​ന്മാ​റി കൂടുതൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കാ​ണ് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ താ​രം ഫ്ലാ​വി​യോ കൊ​ബോ​ളി സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ലോ​റെ​ൻ​സി മു​സേ​റ്റി​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ളി​ക്കി​ടെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി.

    ഇ​തോ​ടെ, മു​സേ​റ്റി പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ന്നു. ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ഡാ​നി​യ​ൽ അ​ൾ​ട്ട്മ​യ​ർ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ അ​ല​ക്സ് ഡി ​മ​നോ​റി​നും വാ​ക്കോ​വ​ർ ന​ൽ​കി. സ്വി​സ് താ​രം ലി​യാ​ൻ​ഡ്രോ റി​യേ​ഡി​യോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​വെ, പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ കാ​മി​ൽ മ​ജ്സാ​ക്കും ക​ളം​വി​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ​സി​ന്റെ ബെ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​നും സ​മാ​ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ പി​ന്മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കി​രീ​ട​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഡെ​നി​സ് ഷാ​പോ​ലോ​വി​നെ 5-7, 6-4, 6-3, 6-3നാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ​ർ ബ​ബ്ലി​ക്കാ​ണ് സി​ന്ന​റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി. ജ​ർ​മ​നി‍യു​ടെ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ​ർ സ്വ​രേ​വി​നെ കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഫെ​ലി​ക്സ് ഓ​ഗ​ർ അ​ലി​യാ​സിം മ​റി​ച്ചി​ട്ടു. സ്കോ​ർ: 6-4, 6-7 (9), 4-6, 4-6. വ​നി​ത പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ താ​രം കൊ​കൊ ഗോ​ഫി​നെ ജ​പ്പാ​ന്റെ നാ​വോ​മി ഒ​സാ​ക​യും പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റ​ക്കി​നെ റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​കാ​ത​റി​ന അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ്രോ​വ​യും നേ​രി​ടും.

