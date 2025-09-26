Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightTennischevron_rightജെ.ഡി.ടി ടേബ്ൾ...
    Tennis
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:01 PM IST

    ജെ.ഡി.ടി ടേബ്ൾ ടെന്നിസിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ജെ.ഡി.ടി ടേബ്ൾ ടെന്നിസിന് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ആ​റാ​മ​ത് ജെ.​ഡി.​ടി ഓ​ൾ കേ​ര​ള ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ വി. ​ദി​ജു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ​ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​റാ​മ​ത് ജെ.​ഡി.​ടി ഓ​ൾ കേ​ര​ള ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ത​ു​ട​ക്കം. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 285 താ​ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ആ​ദ്യ​ദി​നം അ​ണ്ട​ർ 9 ഗേ​ൾ​സ് ഹോ​പ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക്രൈ​സ്റ്റ് ടി.​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ എ​വ്‌​ലി​ൻ ലി​സ ജി​ജോ സ​ഹ​താ​ര​മാ​യ ഇ​ഷി​ക ടി. ​ര​ഞ്ജി​ത്തി​നെ 2-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​രീ​ടം നേ​ടി. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ യു.​ടി.​ടി-​വൈ.​എം.​സി.​എ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ദ​ക്ഷി​ത് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജേ​താ​വാ​യി. വൈ.​എം.​സി.​എ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ധ്യാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​നെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു (2-0).

    അ​ണ്ട​ർ 11 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ അ​നു​ശ്രീ എ​സ്, എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ഫാ​രി​ൻ എ​ഫി​നെ അ​ഞ്ച് സെ​റ്റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 3-2ന് ​മ​റി​ക​ട​ന്ന് കി​രീ​ടം നേ​ടി. ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ വി. ​ദി​ജു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജെ.​ഡി.​ടി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പി.​സി. അ​ൻ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടേ​ബ്ൾ ടെ​ന്നി​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​നി​ൽ ശി​വ​ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​റാം കാ​വ​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:table tennis
    News Summary - JDT Table Tennis Tournament Begins
    Similar News
    Next Story
    X