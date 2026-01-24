Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tennis
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:37 PM IST

    400 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മായി ദ്യോ​കോ​വി​ച്

    400 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മായി ദ്യോ​കോ​വി​ച്
    400 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മായി ദ്യോ​കോ​വി​ച്

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ക​രി​യ​റി​ലെ 25ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​കി​രീ​ട​വും ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​വും തേ​ടു​ന്ന നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ചി​ന് മ​റ്റൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡ്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ 400ാം വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സെ​ർ​ബി​യ​ൻ ഇ​തി​ഹാ​സം ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മാ​യി. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് ബൊ​ട്ടി​ക് വാ​ൻ ഡി ​സാ​ൻ​ഡ്‌​ഷു​ൾ​പ്പി​നെ 6-3, 6-4, 7-6(4)ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ദ്യോ​കോ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലും ക​ട​ന്നു. പ​ത്ത് ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ 102ാം വി​ജ​യ​വും.

    നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ യു.​എ​സി​ന്റെ എ​ലി​യ​റ്റ് സ്പി​സി​രി​യെ 4-6, 6-3, 6-4, 6-4ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് അ​വ​സാ​ന 16ലെ​ത്തി.

    യു.​എ​സ് താ​രം ടെ​യ് ല​ർ ഫ്രി​റ്റ്സ് 7-6, 2-6, 6-4, 6-4ന് ​സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൻ വാ​വ്റി​ങ്ക​യെ​യും നോ​ർ​വേ​യു​ടെ കാ​സ്പ​ർ റൂ​ഡ് 6-4, 6-4, 3-6, 7-5ന് ​ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ മാ​രി​ൻ സി​ലി​ചി​നെ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലോ​റെ​ൻ​സോ മു​സേ​റ്റി 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2ന് ​ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ടോ​മാ​ഷ് മ​ച്ചാ​ചി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ജാ​പ്പ​നീ​സ് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നാ​വോ​മി ഒ​സാ​ക മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു മു​മ്പ് പ​രി​ക്കു​കാ​ര​ണം പി​ന്മാ​റി.

    നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ യു.​എ​സി​ന്റെ മ​ഡി​സ​ൻ കീ​സ് ചെ​ക് താ​രം ക​രോ​ളി​ന പ്ലി​ഷ്കോ​വ​യെ 6-3, 6-3നും ​ക​സാ​ഖ്സ്താ​ന്റെ എ​ലേ​ന റി​ബാ​കി ചെ​ക്കി​ന്റെ​ത​ന്നെ തെ​രേ​സ വാ​ല​ന്റോ​വ​യെ 6-2, 6-3നും ​പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റ​ക് റ​ഷ്യ​യു​ടെ അ​ന്ന ക​ലി​ൻ​സ്കാ​യ​യെ 6-1, 1-6, 6-1നും ​യു.​എ​സി​ന്റെ ജെ​സീ​ക പെ​ഗു​ല റ​ഷ്യ​യു​ടെ ത​ന്നെ ഒ​ക്സാ​ന സെ​ലെ​ഖ്മെ​തേ​വ‍യെ 6-3, 6-2നും ​വീ​ഴ്ത്തി പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    TAGS:tennisaustralian opendjokovicJannik Sinner
