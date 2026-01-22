Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 10:39 PM IST
    22 Jan 2026 10:39 PM IST

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ: ദ്യോ​കോ, സി​ന്ന​ർ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ: ദ്യോ​കോ, സി​ന്ന​ർ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ
    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ, സെ​ർ​ബി​യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ട​ന്നു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ജെ​യിം​സ് ഡ​ക്ക് വ​ർ​ത്തി​നെ 6-1, 6-4, 6-2 സ്കോ​റി​നാ​ണ് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ താ​ര​മാ​യ സി​ന്ന​ർ പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സെ​സ്കോ മാ​സ്ട്രെ​ല്ലി​യെ 6-3, 6-2, 6-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച ദ്യോ​കോ 399ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​മ​ത്സ​ര വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നോ​ർ​വേ​യു​ടെ കാ​സ്പ​ർ റൂ​ഡ് 6-3, 7-5, 6-4ന് ​സ്പെ​യി​നി​ന്റെ ജൗ​മെ മു​നാ​റി​നെ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലോ​റെ​ൻ​സോ മു​സേ​റ്റി 6-3, 6-3, 6-4ന് ​സ​ഹ​താ​രം ലോ​റെ​ൻ​സോ സൊ​നേ​ഗോ​യെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ ബെ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​ൻ 6-3, 6-2, 6-2ന് ​ആ​സ്ട്രേ​ലി‍യ​യു​ടെ ഡാ​ൻ സ്വീ​നി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നേ​റി.

    യു.​എ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ മ​ഡി​സ​ൻ കീ​സ് 6-1, 7-5ന് ​ആ​ഷ് ലി​ൻ ക്രൂ​ഗ​റി​നെ​യും ജെ​സീ​ക പെ​ഗു​ല 6-0, 6-2ന് ​മാ​ക്കാ​ർ​ട്ട്നി കെ​സ്ലെ​റെ​യും വീ​ഴ്ത്തി. പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റ​ക് 6-2, 6-3ന് ​ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ മേ​രി ബൗ​സ്‌​കോ​വ​യെ​യും ജ​പ്പാ​ന്റെ നാ​വോ​മി ഒ​സാ​ക 6-3, 4-6, 6-2ന് ​റു​മേ​നി​യ​യു​ടെ സോ​റാ​ന സി​ർ​സ്റ്റീ​യ​യെ​യും ക​സാ​ഖ്സ്താ​ന്റെ എ​ലേ​ന റി​ബാ​കി​ന 7-5, 6-2ന് ​ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ വ​ർ​വ​ര ഗ്രാ​ച്ചേ​വ​യെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ അ​മാ​ൻ​ഡ അ​നി​സി​മോ​വ 6-1, 6-4ന് ​ചെ​ക്കി​ന്റെ കാ​റ്റെ​റി​ന സി​നി​യാ​ക്കോ​വ​യെ​യും മ​ട​ക്കി മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി.

