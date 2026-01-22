ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ: ദ്യോകോ, സിന്നർ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽtext_fields
മെൽബൺ: ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ ടെന്നിസിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ യാനിക് സിന്നർ, സെർബിയൻ സൂപ്പർ താരം നൊവാക് ദ്യോകോവിച് തുടങ്ങിയവർ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ കടന്നു. ആസ്ട്രേലിയയുടെ ജെയിംസ് ഡക്ക് വർത്തിനെ 6-1, 6-4, 6-2 സ്കോറിനാണ് ഇറ്റാലിയൻ താരമായ സിന്നർ പുരുഷ സിംഗ്ൾസ് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ തോൽപിച്ചത്.
ഇറ്റലിയുടെ ഫ്രാൻസെസ്കോ മാസ്ട്രെല്ലിയെ 6-3, 6-2, 6-2ന് തോൽപിച്ച ദ്യോകോ 399ാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം മത്സര വിജയം ആഘോഷിച്ചു. നോർവേയുടെ കാസ്പർ റൂഡ് 6-3, 7-5, 6-4ന് സ്പെയിനിന്റെ ജൗമെ മുനാറിനെയും ഇറ്റലിയുടെ ലോറെൻസോ മുസേറ്റി 6-3, 6-3, 6-4ന് സഹതാരം ലോറെൻസോ സൊനേഗോയെയും യു.എസിന്റെ ബെൻ ഷെൽട്ടൻ 6-3, 6-2, 6-2ന് ആസ്ട്രേലിയയുടെ ഡാൻ സ്വീനിയെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നേറി.
യു.എസ് താരങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന വനിത സിംഗ്ൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ മഡിസൻ കീസ് 6-1, 7-5ന് ആഷ് ലിൻ ക്രൂഗറിനെയും ജെസീക പെഗുല 6-0, 6-2ന് മാക്കാർട്ട്നി കെസ്ലെറെയും വീഴ്ത്തി. പോളണ്ടിന്റെ ഇഗ സ്വിയാറ്റക് 6-2, 6-3ന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മേരി ബൗസ്കോവയെയും ജപ്പാന്റെ നാവോമി ഒസാക 6-3, 4-6, 6-2ന് റുമേനിയയുടെ സോറാന സിർസ്റ്റീയയെയും കസാഖ്സ്താന്റെ എലേന റിബാകിന 7-5, 6-2ന് ഫ്രാൻസിന്റെ വർവര ഗ്രാച്ചേവയെയും യു.എസിന്റെ അമാൻഡ അനിസിമോവ 6-1, 6-4ന് ചെക്കിന്റെ കാറ്റെറിന സിനിയാക്കോവയെയും മടക്കി മൂന്നാം റൗണ്ടിലെത്തി.
