Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightട്രാക്കിൽ സഞ്ജുവും...
    Sports
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:35 AM IST

    ട്രാക്കിൽ സഞ്ജുവും തങ്കുവും

    text_fields
    bookmark_border
    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തങ്കു എന്ന മുയൽ, സഞ്ജു സാംസൺ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ
    ട്രാക്കിൽ സഞ്ജുവും തങ്കുവും
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 67ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്നം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ത​ങ്കു എ​ന്ന മു​യ​ലാ​ണ് ഈ ​മാ​സം 21 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 12 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ്യ​ശ്രീ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ.

    ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ല്‍ അ​ണ്ട​ര്‍ 14, 17, 19 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി 20,000 കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​വി​ശേ​ഷ പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ പ​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി. ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളെ ഈ ​വേ​ദി​യി​ല്‍ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​കും. കാ​യി​മേ​ള​യു​ടെ വി​ള​ബം​ര​മോ​തി ദീ​പ​ശി​ഖാ പ്ര​യാ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്കൂ​ള്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് വേ​ദി​യാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​കും പ്ര​യാ​ണം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 4500 പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​വ് ടെ​ലി​കാ​സ്റ്റ് കൈ​റ്റ് വി​ക്ടേ​ഴ്സ് ചാ​ന​ല്‍ വ​ഴി ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​ഴ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ആ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ങ്കു​വി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും സ്കൂ​ള്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്‍റെ പ്ര​മോ വീ​ഡി​യോ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍ അ​നി​ലും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:state school meetlucky symbolKerala
    News Summary - symbol of the 67th State School Sports Festival
    Similar News
    Next Story
    X