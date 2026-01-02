Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കിങ്‌സ് ലീഗ് വേൾഡിലേക്ക് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള താരങ്ങൾ

    കിങ്‌സ് ലീഗ് വേൾഡിലേക്ക് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള താരങ്ങൾ
    കൊ​ച്ചി: ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​​സ്​ ലീ​ഗ് വേ​ൾ​ഡി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള താ​ര​ങ്ങ​ളും. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ലെ ക്ല​ബു​ക​ളാ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്‌.​സി​യി​ലെ ഏ​ഴും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് 13 അം​ഗ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    നി​ജോ ഗി​ൽ​ബെ​ർ​ട്ട്, ജെ​യ്‌​മി ജോ​യ്, അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ റൊ​മാ​രി​യോ, മു​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​എ​സ്. ജി​ഷ്ണു, റി​ജോ​ൺ ജോ​സ്, അ​ജി​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൽ, ആ​സി​ഫ് ഖാ​ൻ, കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ട്ട് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​ലെ സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​​സ്​ ലീ​ഗ് വേ​ൾ​ഡി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സ​നൂ​ഷ് രാ​ജാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നും. സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍റെ റോ​ളി​ൽ ഡെ​യ്‌​സ​ൺ ചെ​റി​യാ​ൻ കൂ​ടെ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ, സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ 12 പേ​രാ​ണ് കി​ങ്​​സ്​ ലീ​ഗ് വേ​ൾ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലു​ള്ള​ത്.

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​ക്ക് ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫി​റോ​സ് മീ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സി.​ഇ.​ഒ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

