Madhyamam
    date_range 28 Oct 2025 6:51 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 6:51 AM IST

    കൊമ്പന്മാരെ തളക്കാൻ മലപ്പുറം ഇന്നിറങ്ങും

    കൊമ്പന്മാരെ തളക്കാൻ മലപ്പുറം ഇന്നിറങ്ങും
    മ​ഞ്ചേ​രി: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ കൊ​മ്പ​ന്മാ​രെ ത​ള​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും. പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​ത്ത ടീ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം. ഒ​രു ജ​യ​വും ര​ണ്ടു സ​മ​നി​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ​തി​രെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നും സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ച്ച് മി​ഗ്വേ​ൽ കോ​റ​ൽ ടൊ​റൈ​റ ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. കൊ​മ്പ​ൻ​സാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടു തോ​ൽ​വി​യും ഒ​രു ജ​യ​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. അ​വ​സാ​നം ന​ട​ന്ന ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രു​മാ​യി ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1-1, പ​യ്യ​നാ​ട് ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ 2-2 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. സ​മ​നി​ല​പ്പൂ​ട്ട് പൊ​ട്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം ഹോം ​മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ എ​വേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ നേ​ടി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്‌​ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് കൊ​ച്ചി മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

    X