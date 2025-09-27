Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:36 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ;ആറാം നാൾ കൊടിയേറ്റം

    പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ലെ​പ്പോ​ലെ ആ​റു ടീ​മു​ക​ൾ പ​ന്തു​ത​ട്ടും
    മ​ഞ്ചേ​രി: കാ​ൽ​പ​ന്ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം ര​ചി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സാ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ളു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങും.

    പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ലെ​പ്പോ​ലെ ആ​റു ടീ​മു​ക​ൾ പ​ന്തു​ത​ട്ടും. ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്, മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി, ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​ത്ത​വ​ണ തൃ​ശൂ​രി​നും ക​ണ്ണൂ​രി​നും സ്വ​ന്തം ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പു​തി​യ ര​ണ്ടു വേ​ദി​ക​ൾ​കൂ​ടി ലീ​ഗി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ക​ണ്ണൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ജ​വ​ഹ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വു​മാ​ണ് പു​തി​യ വേ​ദി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റേ​ത്.

    ഹോം, ​എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ആ​ദ്യ നാ​ലു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഫൈ​ന​ല​ട​ക്കം 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​ർ 14ന്. ​മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ഹോം ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. തൃ​ശൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. മി​ക​ച്ച വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളും കോ​ച്ചു​മാ​രും ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ അ​ട​ക്കം ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​രും വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും. പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ൽ 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 84 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ട്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഡോ​റി​യ​ൽ​ട്ട​ണാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശി. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ബെ​ൽ​ഫോ​ർ​ട്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഹ​ജ്മ​ൽ സ​ക്കീ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഗ്ലൗ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​റു ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 94 മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ന്തു​ത​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ലീ​ഗി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    പ്രതീക്ഷയിൽ ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി

    കൊ​ച്ചി: സൂ​പ്പ​ര്‍ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ (എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ) പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ല്‍ കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ത്ത​മി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി. ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ല്‍ അ​തി​കാ​യ​രാ​യ ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മി​ഖേ​ല്‍ ലാ​ഡോ പ്ല​നെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​ക്കാ​യി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ന​യാ​ന്‍ സ​നു​ഷ് രാ​ജും ഗോ​ള്‍ കീ​പ്പ​ര്‍ കോ​ച്ചാ​യി ഹ​ര്‍ഷ​ല്‍ റ​ഹ്മാ​നും ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ല്‍കി​യാ​ണ് ടീം ​ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫ്രാ​ന്‍സി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ര​ചി​ത് ഐ​ത് അ​ത്മാ​നെ, ഇ​ക്ക​ര്‍ ഹെ​ര്‍ണാ​ണ്ട​സ്, റീ​ഗോ റ​മോ​ണ്‍, ജിം​നാ​വാ​ന്‍ കെ​സ​ല്‍, ഡ​ഗ്ല​സ് ടാ​ര്‍ഡി​ന്‍ അ​ട​ക്കം വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. മൈ​ക്ക​ല്‍ സു​സൈ രാ​ജ്, നി​ജോ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ലി സ​ര്‍ദാ​ര്‍ അ​ട​ക്കം താ​ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ച്ചി​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ന്നു.

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ.​എം.​എ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​രീ​ട​മോ​ഹം ത​ക​ര്‍ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക്മേ​ല്‍ മി​ന്നും വി​ജ​യ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​ച്ചൊ​ന്നും ക്ല​ബ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നാം വാ​ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും, പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്റെ താ​ര സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ക്ല​ബി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രി​ല്‍ ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നം നേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

