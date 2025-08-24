Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightവാങ്കഡെയിൽ സുനിൽ...
    Sports
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:52 AM IST

    വാങ്കഡെയിൽ സുനിൽ ഗവാസ്‌കറുടെ പ്രതിമയും

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/sunil-gavaskar sunilgavaskar,wankhedestadium,bcci,cricket news, sports news,
    cancel
    camera_alt

    സുനിൽ ഗവാസ്കർ തന്റെ വെങ്കല പ്രതിമയോടൊപ്പം

    മുംബൈ: ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച ബാറ്ററും ഇതിഹാസതാരവുമായ സുനിൽഗവാസ്കറുടെ വെങ്കലപ്രതിമ മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്തു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ശരദ് പവാർ ക്രിക്കറ്റ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഗവാസ്കറിന്റെ വെങ്കല പ്രതിമയുള്ളത്. മ്യൂസിയം ​ഇതുവ​രെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടില്ല.

    സെപ്റ്റംബർ 22 ന് മ്യൂസിയം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ നൽകിയ നിസ്തുല സംഭാവനക​​ളെ മാനിച്ചാണിത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മഹാൻമാരായ ബാറ്റർമാരിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരാളാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ. തന്റെ പ്രതിമകണ്ട ഗവാസ്കർ ഏറെ വികാരഭരിതനാവുകയും മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയോഷ​ൻ തന്റെ മാതാവിനെപോലെയായിരുന്നു തന്നെ പരിപാലിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇൗ അവസരത്തിൽ പറയാൻ വാക്കുകളിലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആദരം എല്ലാ ക്രിക്കറ്റർമാർക്കും ലഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. നിലവിൽ മ്യൂിസയത്തിന് പുറത്താണ് പ്രതിമവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

    മുൻ ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് ശരദ് പവാർ പ്രതിമ അനാവരണ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. തന്റെ കരിയർ പടുത്തുയർത്തിയതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഏറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ ബോംബെ സ്കൂളിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള ബന്ധമായിര​ുന്നെന്നും തുടർന്ന് രഞ്ജി ​ട്രോഫിയിൽ മുംബൈക്ക് വേണ്ടിയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കായും കളിക്കമ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

    ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി 10000 റൺസ് എന്ന കടമ്പകടന്ന ബാറ്ററാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ. ​​ലോകക്രിക്കറ്റിലെ കൊലകൊമ്പൻമാരായ ബൗളർമാർക്കെതിരെ ശക്തമായി ബാറ്റുവീശിയ ചുരുക്കം ചില ബാറ്റർമാരിലൊരാളായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സർ ഡൊണാൾഡ് ബ്രാഡ്മാന്റെ 29 സെഞ്ച്വറിയെന്ന ലോക റെക്കോഡ് തകർ​ത്തത് സുനിൽ ഗവാസ്കറായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗവാസ്കറി​െൻറ റെക്കോഡ് സചിൻ ടെണ്ടുൽകർ തകർക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sunil GavaskarDon Bradmanwankhede stadiumsarad pawarindiancricketteam
    News Summary - Sunil Gavaskar's statue to be installed at Wankhede
    Similar News
    Next Story
    X