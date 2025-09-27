Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടവർക്ക് നാട്ടിൽ സ്വീകരണം

    കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടവർക്ക് നാട്ടിൽ സ്വീകരണം
    സു​ബ്ര​തോ​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​റ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി. 19 അം​ഗ ടീം ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് ക​പ്പു​മാ​യി ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ടീ​മി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ്പ​ട​ത​ന്നെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് 2012ലെ​യും 2014ലെ​യും ന​ഷ്ട​ബോ​ധ​ത്തി​ന് ക​ണ​ക്കു​തീ​ർ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​നം​കാ​ത്ത് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​വും മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി സ്കൂ​ൾ ​ൈഫ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ളി​യ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ അ​ണ്ട​ർ 17 ടീ​മാ​ണ് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ടീം. ​പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പും എ​ല്ലാം ഗോ​കു​ല​മാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഗോ​കു​ല​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം​കൂ​ടി നെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ടീ​മി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 20ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജോ​ൺസനെയും 60ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദി കൃ​ഷ്ണ​യു​മാ​ണ് ഗോ​കു​ല​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം 10 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീം ​വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യ വി.​പി. സു​ഹൈ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ വി.​പി. സു​നീ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീം അ​ലി ന​യി​ച്ച ടീ​മി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ അ​മി​നെ​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​നു​പോ​ലും പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

