    date_range 10 Aug 2025 6:24 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 6:24 AM IST

    സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ്: അ​ണ്ട​ർ 15 ആ​ൺ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച; ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ്: അ​ണ്ട​ർ 15 ആ​ൺ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    മ​ഞ്ചേ​രി: സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​മ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ണ്ട​ർ 15 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ക​ട്ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ത്താ​ൻ പോ​ലും മ​തി​യാ​യ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10 മു​ത​ൽ 16 വ​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    16 പൂ​ളു​ക​ളാ​ക്കി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. 390 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നേ​ര​ത്തേ നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ത്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. 2000 രൂ​പ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ​ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ത​ന്നെ പ​റ‍യു​ന്നു.

    സ​ബ് ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ക്ര​മാ​തീ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഈ ​മാ​സം നാ​ല് മു​ത​ൽ ആ​റ് വ​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട് വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​രെ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പേ​രി​ന് മാ​ത്രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​താ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് വൈ​കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ട്ടം​ക​റ​ക്കി സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    മ​തി​യാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രും വ​ട്ടം​ക​റ​ങ്ങി. കാ​വ​നൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്.​എം.​കെ.​എം ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​ത​മൂ​ലം വ​ട്ടം​ക​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പൂ​ൾ ആ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 25 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ല്ല​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം സ്കൂ​ളി​ലെ 18 അം​ഗ സം​ഘം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ ആ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ഡി.​ഡി.​ഇ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. വേ​ദി മാ​റ്റി​യ വി​വ​ര​മോ മ​റ്റോ ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും സ്കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി രാ​ത്രി​യോ​ടെ പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലേ​ക്കും യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

