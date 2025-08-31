Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightസബ് ജൂനിയർ ജൂഡോക്ക്...
    Sports
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 6:39 AM IST

    സബ് ജൂനിയർ ജൂഡോക്ക് നാളെ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    സബ് ജൂനിയർ ജൂഡോക്ക് നാളെ തുടക്കം
    cancel

    മ​ഞ്ചേ​രി: 44ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ജൂ​ഡോ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി തു​റ​ക്ക​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്.​എ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള ജൂ​ഡോ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജൂ​ഡോ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 12നും 15​നും മ​ധ്യേ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 600ഓ​ളം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​ൺ, പെ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ട്ടു വെ​യ്റ്റ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടീ​മി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് യു. ​ഷ​റ​ഫ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മെ​ഡ​ൽ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ വി.​എം. സു​ബൈ​ദ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ. ല​ത്തീ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, യാ​ഷി​ക് മേ​ച്ചേ​രി, എം.​കെ. നൗ​ഫ​ൽ, എം. ​ജി​തി​ൻ, കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportskerala sports councilLatest NewsJudo Championship
    News Summary - Sub-junior judo begins tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X