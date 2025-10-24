Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ള്‍ കാ​യി​ക​മേ​ള​; നീന്തൽകുളത്തിൽ എതിരാളികളില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരം

    സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ള്‍ കാ​യി​ക​മേ​ള​; നീന്തൽകുളത്തിൽ എതിരാളികളില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ള്‍ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല. 38 സ്വ​ര്‍ണം, 33 വെ​ള്ളി, 26 വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി 336 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ലാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം.7സ്വ​ര്‍ണം, 11 വെ​ള്ളി, 4വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം (90) ര​ണ്ടാ​മ​തും 7 സ്വ​ര്‍ണം, 6വെ​ള്ളി,12 വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ (72) മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ ഏ​ഴി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​യ​വ​ണ്. തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (65) ആ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍.

    പി​ര​പ്പ​ന്‍കോ​ട് ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (37) ക​ന്യാ​കു​ള​ങ്ങ​ര ജി.​ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (31),തി​രു​വ​ല്ലം ബി.​എ​ന്‍.​വി ആ​ന്‍ഡ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (25),വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (22), കൊടുവായൂർ ജി.എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (19), വെ​ങ്ങാ​നൂ​ര്‍ വി.​പി.​എ​സ് മ​ല​ങ്ക​ര എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് (18) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ. ​ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ലി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ബി.​വി. ശ്രീ​ഹ​രി​യാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി.

