cancel camera_alt പു​രു​ഷ ഹാ​മ​ർ​ത്രോ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഏ​ഥാ​ൻ കാ​റ്റ്‌​സ്‌​ബെ​ർ​ഗ്, വ​നി​ത ലോ​ങ്ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ സെ​ർ​ബി​യ​ൻ താ​രം ഇ​വാ​ന വു​ലേ​റ്റ​യു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​വാ​ന​ക്ക് ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം 33ൽ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റ്: സെ​ർ​ബി​യ​ക്കാ​രി ഇ​വാ​ന വു​ലേ​റ്റ​ക്കി​ത് അ​ഞ്ചാം ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് ര​ണ്ടു വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ. ഇ​ക്കു​റി ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വ​നി​ത ലോ​ങ്ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി 33കാ​രി ആ ​സ്വ​പ്ന​വും പൂ​വ​ണി​യി​ച്ചു. 7.14 മീ​റ്റ​റെ​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഡി​ങ് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. യു.​എ​സി​ന്റെ താ​ര ഡേ​വി​സ് വൂ​ധ​ൽ (6.91) വെ​ള്ളി​യും റു​മേ​നി​യ​യു​ടെ അ​ലി​ന റോ​ട്ടാ​രു കോ​ട്ട്മ​ൻ (6.88) വെ​ങ്ക​ല​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ലോ​ക ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലും നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​ണ് ഇ​വാ​ന. ക​രി​യ​റി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം 7.24 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. 2013ലെ ​മോ​സ്കോ ലോ​ക മീ​റ്റി​ലും 2015ൽ ​ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ലും വെ​ങ്ക​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. 2017ൽ ​ല​ണ്ട​നി​ൽ നാ​ലാ​മ​താ​യ​പ്പോ​ൾ 2022ൽ ​യൂ​ജീ​നി​ൽ ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​തു​ങ്ങി. ഒ​ടു​വി​ൽ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും. ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​കാ​ൻ ഇ​നി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. 2008ൽ ​ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​റൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത് 30ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. 2012ൽ ​ല​ണ്ട​നി​ൽ എ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. 2016ലെ ​റി​യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 2021ൽ ​ടോ​ക്യോ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത് നാ​ലാം സ്ഥാ​നം മാ​ത്രം. ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ 2016ലും 17​ലും 21ലും 22​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. 2015ൽ 25ാം ​വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ഇ​വാ​ന ആ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​ഴു മീ​റ്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക് പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്. ഹാ​മ​ർ​ത്രോ​യി​ലെ ‘ബേ​ബി ചാ​മ്പ്യ​ൻ’ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റ്: ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഹാ​മ​ർ​ത്രോ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ സ്വ​ർ​ണ​നേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നും മെ​ഡ​ൽ​ജേ​താ​വു​മാ​യി കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഏ​ഥാ​ൻ കാ​റ്റ്‌​സ്‌​ബെ​ർ​ഗ്. ഇ​ക്കൊ​ല്ലം മ​ത്സ​രി​ച്ച ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ആ​ദ്യ മൂ​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ 21കാ​ര​ൻ മൂ​ന്നു ത​വ​ണ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 81.25 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ്വ​ർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ വോ​ജി​യെ​ക് നോ​വി​ക്കി (81.02) വെ​ള്ളി​യും ഹം​ഗ​റി​യു​ടെ ബെ​ൻ​സ് ഹ​ലാ​സ് (80.82) വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ സ്വ​ർ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വാ​ണ പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ പാ​വ​ൽ ഫ​ജ്ഡെ​ക്കി​ന്റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​ക്ക് അ​ന്ത്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഏ​ഥാ​ൻ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ​ത്. 80 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് ഫ​ജ്ഡെ​ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. താ​മ​സി​യാ​തെ ഹ​ലാ​സ് 80.82 മീ​റ്റ​റി​ലെ​ത്തി നാ​ട്ടു​കാ​രെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ​ത്ത​ന്നെ 80.18 മീ​റ്റ​റു​മാ​യി കാ​റ്റ്‌​സ്‌​ബെ​ർ​ഗ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ 80.70 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി നോ​വി​ക്കി. ഫ​ജ്‌​ഡെ​ക്കും ഹ​ലാ​സും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. ഹ​ലാ​സി​ന്റെ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് പ​രി​ശ്ര​മം ആ​ദ്യം 81.02 മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫൗ​ളാ​യി. അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ടി​ൽ 81.02 മീ​റ്റ​ർ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തോ​ടെ നോ​വി​ക്കി ലീ​ഡെ​ടു​ത്തു. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം 81.25 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന ക​നേ​ഡി​യ​ൻ റെ​ക്കോ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​റ്റ്സ്ബ​ർ​ഗ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​രും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കാ​റ്റ്സ്ബ​ർ​ഗ് 81.11 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ദൂ​ര​വും നേ​ടി. നോ​വി​ക്കി 80.36 മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

