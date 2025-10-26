Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightപപ്പയുടെ ഓർമകൾ പൊന്നിൽ...
    Sports
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 6:45 AM IST

    പപ്പയുടെ ഓർമകൾ പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞ് സ്റ്റെഫാനിയ

    text_fields
    bookmark_border
    പപ്പയുടെ ഓർമകൾ പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞ് സ്റ്റെഫാനിയ
    cancel
    camera_alt

    ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പോ​ൾ​വോ​ൾ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ബേ​സി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ നി​റ്റു​വി​ന്റെ ചാ​ട്ടം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ​ക്ക്​ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലാ​യി​രു​ന്നു നേ​ട്ടം. മെ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച പി​താ​വ് നി​റ്റു ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ള​ക്കം. ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പോ​ൾ​വോൾ​ട്ടി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ പ​പ്പ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വാ​ക്ക് പാ​ലി​ച്ച് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്കൂ​ൾ മീ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് പി​താ​വി​ന് വാ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ ബേ​സി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ, വി​ജ​യം പ​പ്പ​ക്കും കോ​ച്ച് മ​ധു​വി​നും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ പോ​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞ​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സ്റ്റെ​ഫാ​നി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച​ത്. ധ​ന്യ​യാണ് അ​മ്മ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pole vaultKerala State School Sports meetSports News
    News Summary - stephania won gold medal in pole vault
    Similar News
    Next Story
    X