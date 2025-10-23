Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    date_range 23 Oct 2025 6:40 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 6:40 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള;​ ഷമ്മാസ് ഹീറോയാണ്

    സ​വി​ശേ​ഷ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​​ന്ന ഇ​ന്‍ക്ലൂ​സീ​വ് മേ​ള​യി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ച്ച്​ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ മി​ടു​ക്ക​ൻ
    കൈ​വി​ടാ​തെ....  ഇ​ന്‍ക്ലൂ​സി​വ് മേ​ള​യി​ൽ 14 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ര്‍ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ റ​ണ്ണി​ങ് റ്റെ​ത​ർ പൊ​ട്ടി​യ ശേ​ഷം ഗൈ​ഡ് റ​ണ്ണ​റാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ന്‍റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ചോ​ടു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് (ചിത്രം: ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​​ന്ന ഇ​ന്‍ക്ലൂ​സീ​വ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ല​യു​ർ​ത്തി​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സം​ഘാ​ക​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ കൊ​ണ്ട് സം​ഭ​വി​ച്ച പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ നോ​വി​ലും ത​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണ് തു​റ​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഷ​മ്മാ​സ്.

    താ​നൂ​രി​ലെ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ സാ​ദി​ഖി​ന്റെ​യും ആ​യി​ശ​മോ​ളു​ടെ​യും നാ​ലു മ​ക്ക​ളി​ല്‍ മൂ​ത്ത​വ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സി​ന് ജ​ന്മ​നാ 60 ശ​ത​മാ​നം കാ​ഴ്ച്ച​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. സ​വി​ശേ​ഷ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​​ന്ന ഇ​ന്‍ക്ലൂ​സീ​വ് മേ​ള​യി​ൽ 14 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ 100 മീ​റ്റ​റി​ണ് മ​ല​പ്പു​റം കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ന്റ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യ​ർ​ഥി​യാ​യ ഷ​മ്മാ​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഹീ​റ്റ്‌​സി​ൽ ഷ​മ്മാ​സ് വി​സി​ല്‍ കേ​ട്ട​യു​ട​നെ ഫി​നി​ഷി​ങ് പോ​യി​ന്റി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു. ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഗൈ​ഡ് റ​ണ്ണ​റു​ടെ കൈ​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന റ​ണ്ണി​ങ് റ്റെ​ത​ർ പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ വേ​ഗ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഷ​മ്മാ​സ് പി​ന്നി​ലാ​യി. സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ലാ​സ്തി​ക രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള റ്റെ​ത​റി​ന് പ​ക​രം നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം നീ​ളാ​ത്ത​തു​മാ​യ റ്റെ​ത​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​ണ് പൊ​ട്ടാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം.

    ഇ​ത് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​മ്പേ ഷ​മ്മാ​സി​ന്റെ പി​താ​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​വി​കൊ​ണ്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും മൂ​ന്നാ​ത്തെ​യും ഹീ​റ്റ്സി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ റ്റെ​ത​റും പൊ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം കനത്തു. ഇതോ​ടെ റ്റെ​ത​ർ പൊ​ട്ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ലെ ഹീ​റ്റ്സി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും റ്റെ​ത​ർ പൊ​ട്ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഷ​മ്മാ​സ് വീ​ണ്ടു​മി​റ​ങ്ങി.

    ഗൈ​ഡ് റ​ണ്ണ​റാ​യി ഓ​ടി​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ന് ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി​യ​ത് കാ​ര​ണം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഷ​മ്മാ​സി​ന് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ജ​യ​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റം കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കാ​നും പ്ര​ശ്നം സം​ഘാ​ട​ർ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ല്ലോ എ​ന്നാ​ണ് ഷ​മ്മാ​സും പി​താ​വും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

