സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് 21ന് തുടക്കം; നടി കീർത്തി ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ ഒരുക്കുന്ന 67ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് 21ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ വേദികളിൽ തുടക്കമാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. 21ന് വൈകീട്ട് നാലിന് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നടി കീർത്തി സുരേഷാണ് മേളയുടെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർ.
12 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ. 22ന് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. 23ന് അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. പ്രധാന വേദിയായ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താൽക്കാലിക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമാണം പൂർത്തിയായി വരുന്നു. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വടംവലി അടക്കം 12 മത്സരങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ.
ത്രോ മത്സരങ്ങൾ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി എഴുപതോളം സ്കൂളുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനായി പുത്തരിക്കണ്ടമടക്കം അഞ്ച് ഇടങ്ങളിൽ അടുക്കള സജ്ജീകരിച്ചു. വിദേശത്തുള്ള കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കും. 28നാണ് സമാപനം.
