Madhyamam
    Sports
    Posted On
    18 Aug 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:31 AM IST

    സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ്; തലസ്ഥാനത്ത് ‘പാലക്കാടൻ കാറ്റ്’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​ മീ​റ്റി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 18 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 110 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​സ​ലു​ൽ​ഹ​ഖ്​                                         

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 69ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ട്രാ​ക്കി​ലും ഫീ​ൽ​ഡി​ലും ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ കാ​റ്റ്. 54 ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 357 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ കു​തി​പ്പ്. 329.5 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റ​വും 268 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വു​മാ​ണ് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ഒ​മ്പ​ത് മീ​റ്റ് റെ​​ക്കോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പി​റ​ന്ന​ത്.

    14 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 60 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ എ​സ്. ആ​ൻ​വി, ട്ര​യാ​ത്‍ല​ൺ ‘സി’​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ സൈ​ന, ട്ര​യാ​ത്‍ല​ൺ ‘എ’​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശ്രീ​ന​ന്ദ, 16 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ്ജം​പി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ അ​നാ​മി​ക അ​ജീ​ഷ്, 14ന് ​താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കി​ഡ്സ് ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ർ.​ബി. അ​ജോ ജോ​സ​ഫ്, 16ന് ​താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 80 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​രേ​ഷ് ബി​നോ​യി, 18ന് ​താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹെ​പ്റ്റാ​ത്‍ല​ണി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ അ​ഭി​ന​വ് ശ്രീ​റാം, 20ന് ​താ​ഴെ​യു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ 400 മീ​റ്റ​റി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും 4x400 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടു​മാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. മൂ​ന്നാം ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 26 ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

