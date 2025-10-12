Begin typing your search above and press return to search.
    സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; വനിത വിഭാഗത്തിൽ അട്ടിമറി, സുഭദ്ര കെ.സോണിക്ക് കിരീടം

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിത വിഭാഗത്തിൽ സുഭദ്ര കെ. സോണിക്ക് കിരീടം. നിലവിലെ ജേത്രിയായിരുന്ന ബി. നിഖിതയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ അട്ടിമറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അണ്ടർ 19 ചാമ്പ്യനായിരുന്ന സുഭദ്ര കിരീടം ചൂടിയത്. സ്കോർ -13-11,14-12,11-1. തിരുവനന്തപുരം എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിൽ മൂന്നാം വർഷ ബി.പിഎഡ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സുഭദ്ര.

    ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നാഷനൽ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷ് സെന്ററിൽ വച്ചു നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ അഭിൻ ജോ ജെ വില്യംസ് , ഓംകാർ വിനോദിനെ 8-11,11-8,11-3,11-5 ന് തോൽപിച്ച് കിരീടം നിലനിർത്തി.

    മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ കിരീടം നേടിയവർ: ഹരിനന്ദൻ സി ജെ (അണ്ടർ 11), റോഷൻ സുരേഷ് ( അണ്ടർ 13), കാർത്തികേയൻ എം.ആർ (അണ്ടർ 15), ആകാശ് ബി.എസ്(അണ്ടർ 17), ആരാധന ദിനേഷ് (അണ്ടർ 13 ), അദിതി നായർ( അണ്ടർ 17 ).

    TAGS:State Squash championshipKerala
