cancel By ടി.​എ​സ്. നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി യു.​എ.​ഇ. 12 വി​വി​ധ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍, വോ​ളി​ബാ​ള്‍, ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ള്‍, ഹാ​ന്‍ഡ് ബാ​ള്‍, വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ്, സൈ​ക്ലി​ങ്, അ​ത് ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ഫെ​ന്‍സി​ങ്, വെ​യി​റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്, റാ​ക്ക​റ്റ് ഗെ​യിം​സ്, ആ​ര്‍ച്ച​റി, ജൂ​ഡോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ​രീ​ശ​ല​ക​രു​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണു പ​രി​പാ​ടി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​റ്റേ​ണി​റ്റി ആ​ന്‍ഡ് ചൈ​ല്‍ഡ്ഹു​ഡ് അ​തോ​റി​റ്റി, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ന്‍റി ഡോ​പി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആം​ബു​ല​ന്‍സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ലെ കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്കും യു​വ ത​ല​മു​റ​യ്ക്കു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പൈ​തൃ​ക കാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​ല്‍ക​ണേ​ഴ്‌​സ്, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​റൈ​ന്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ്, അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ ക്ല​ബ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സു​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ക​ര​യാ​ത്ര​ക​ള്‍, മ​റൈ​ന്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ്, കു​തി​ര​യോ​ട്ടം മു​ത​ലാ​യ​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​റൈ​ന്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബ്ബി​ലെ അ​ല്‍ ശെ​റാ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ മെ​യി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി മ​റൈ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി, അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ ക്ല​ബി​ല്‍ ദ ​റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്‍ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വാ​ദം കേ​ള്‍ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ത​ലാ​യ തീ​രു​മാ​നം. കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടു​ക​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ത​ര്‍ക്ക​ര​ഹി​ത കാ​യി​ക​സം​സ്‌​കാ​രം വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി സി.​എ.​എ​സ്. ആ​ള്‍ട്ട​ര്‍നേ​റ്റി​വ് ഹി​യ​റി​ങ് സെ​ന്‍റ​റും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ്​ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ആ​ര്‍ബി​ട്രേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ര്‍ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ സേ​വ​ന​മാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വാ​ദം കേ​ള്‍ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​വു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

sports sector becomes more strong-the number of expert trainers will be increased and the system for dispute resolution will be increased