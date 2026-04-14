അർജുന അവാർഡ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല; മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ കായിക മന്ത്രാലയം, അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം പുരസ്കാരം
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ കായിക പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം നീട്ടിവെച്ചു. അർജുന അവാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്താനാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാകുന്നവർ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. അവാർഡ് നിർണയ സമിതി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ശിപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മന്ത്രാലയം അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. നിലവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പേരുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കൃത്യമായ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കും പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മൂല്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അവാർഡുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും മന്ത്രാലയത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. 2010 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അർജുന അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ എണ്ണം 20 കടന്നത് ഒരു തവണ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 32 പേർക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയത് അവാർഡിന്റെ ഗരിമ കുറക്കുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായം മന്ത്രാലയത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ഇത്തവണ 24 കായിക താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, കൂടുതൽ സുതാര്യമായ രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക 'പോയിന്റ് സംവിധാനം' കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ഓരോ കായിക താരത്തിന്റെയും പ്രകടനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിത പോയിന്റുകൾ നൽകുകയും അതിലൂടെ അർഹരെ സ്വയമേവ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് വഴി പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമതർക്കങ്ങളും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും കുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം കരുതുന്നു.
പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകുന്നത് കായികതാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ തോതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കൃത്യവും നീതിയുക്തവുമാക്കുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ കായിക മേഖലയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷമേ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള പുരസ്കാര പട്ടിക പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register