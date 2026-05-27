    date_range 27 May 2026 11:45 PM IST
    date_range 27 May 2026 11:45 PM IST

    സിംഗപ്പൂർ ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ; അഞ്ചാം സീഡിനെ തോൽപിച്ച് പ്ര​ണോയ്

    എ​ച്ച്.​എ​സ്. പ്ര​ണോ​യ്

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ: സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഓ​പ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ 750 ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം എ​ച്ച്.​എ​സ്. പ്ര​ണോ​യ് അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​ഞ്ചാം സീ​ഡും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ താ​ര​വു​മാ​യ ജോ​നാ​ഥ​ൻ ക്രി​സ്റ്റി​യെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മൂ​ന്ന് ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ണോ​യ് പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി.

    ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 10-21, 21-12, 21-18 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു ജ​യം. 2021ലെ ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ ഓ​പ​ണി​ൽ ക്രി​സ്റ്റി​യെ പ്ര​ണോ​യ് തോ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ന്റെ മു​ൻ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ ലോ​ഹ് കീ​ൻ യൂ​വി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​ണോ​യ് നേ​രി​ടു​ക.

    മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ധ്രു​വ് ക​പി​ല​യും ത​നി​ഷ ക്രാ​സ്റ്റോ​യും ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​യു​ടെ വോ​ങ് ടി​യെ​ൻ സി-​ലിം ച്യൂ ​സി​യെ​ൻ സ​ഖ്യ​ത്തെ 21-14, 20-22, 21-13 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ മു​ൻ ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​രം കെ. ​ശ്രീ​കാ​ന്തും വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ മാ​ൽ​വി​ക ബ​ൻ​സോ​ഡും ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ തോ​റ്റു പു​റ​ത്താ​യി.

    TAGS:sportsbadmintonsingaporeOpen Badminton Tournament
    News Summary - Singapore Open badminton; Prannoy defeats fifth seed
