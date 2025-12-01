Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    1 Dec 2025 7:33 AM IST
    1 Dec 2025 7:33 AM IST

    സയ്യിദ് മോദി ഇന്റർനാഷനൽ; ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിന് കിരീടം

    പുരുഷ സിംഗ്ൾസിൽ ശ്രീകാന്ത് റണ്ണറപ്പ്
    സയ്യിദ് മോദി ഇന്റർനാഷനൽ; ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിന് കിരീടം
    സ​യ്യി​ദ് മോ​ദി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കി​രീ​ട​വു​മാ​യി ഗാ​യ​ത്രി ഗോ​പി​ച​ന്ദും ട്രീ​സ ജോ​ളി​യും

    ലഖ്നോ: സയ്യിദ് മോദി ഇന്റർ നാഷനൽ സൂപ്പർ 300 ബാഡ്മിന്റൺ കിരീടം നിലനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം. വനിത ഡബ്ൾസ് ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്റെ കഹോ ഒസാവ-മെയ് ടനാബെ കൂട്ടുകെട്ടിനെയാണ് മലയാളിയായ ട്രീസയും ഇതിഹാസതാരം പുല്ലേല ഗോപിചന്ദിന്റെ മകളായ ഗായത്രിയും ചേർന്ന് തോൽപിച്ചത്. സ്കോർ: 17-21, 21-13, 21-15. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു കിരീട പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് പുരുഷ സിംഗ്ൾസ് റണ്ണറപ്പായി.

    നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ട്രീസയും ഗായത്രിയും ആദ്യ ഗെയിം 17-21ന് അടിയറവ് വെച്ചശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന് കിരീടം ചൂടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ശ്രീകാന്ത് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ജേസൻ ഗുനാവന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. സ്കോർ: 16-21, 21-8, 20-22. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ശ്രീകാന്തിന് കിരീടങ്ങളൊന്നുമില്ല. 2017ലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപണിലാണ് ഒടുവിൽ ജേതാവായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മലേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഫൈനലിലെത്തിയെങ്കിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം.

