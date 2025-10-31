വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ റസ്റ്റാറന്റിൽ റൊട്ടി 118 രൂപ, ഫ്രൈസ് 348 രൂപ, ബിരിയാണി 978 രൂപtext_fields
മുംബൈ: ജുഹുവിലെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ വൺ8 കമ്മ്യൂൺ റസ്റ്റാറന്റിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലകൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. റൊട്ടി 118 രൂപ, ഫ്രൈസ് 348 രൂപ, ബിരിയാണി 978 രൂപ - 2022-ൽ വിരാട് കോഹ്ലി ഇതിഹാസ ഗായകൻ കിഷോർ കുമാറിന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഒരു റസ്റ്റോറന്റാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.ലോകത്തിലെ ജനപ്രിയനായ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് വിരാട് കോഹ്ലി, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വൺ8 കമ്മ്യൂൺ റസ്റ്റാറന്റ് ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് കോഹ്ലി ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്, ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറി.
മുംബൈക്ക് അടുത്തുള്ള തീരദേശ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ജുഹുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ വൺ8 കമ്യൂൺ ഔട്ട്ലെറ്റ് 2022 ലാണ് തുറന്നത്. കോഹ്ലി കിഷോർ കുമാറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗൗരി കുഞ്ച് ബംഗ്ലാവാണ് റസ്റ്റാറന്റാക്കിയത്.ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യ, ശാന്തമായ രൂപകൽപ്പന, ചില്ലുകൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂര എന്നിവയാൽ സവിശേഷമാണ് ഈ റസ്റ്റാറന്റ്.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയുന്ന റസ്റ്റാറന്റുകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അടുക്കള രാവിലെ തുറന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെയും പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. ഇന്റീരിയറുകൾ അസംസ്കൃതവും കാഷ്വലുമാണ്. അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ശാന്തമായിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്,കോഹ്ലി റസ്റ്റാറന്റിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വിഡിയോ ടൂറിൽ പറഞ്ഞു.വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണരീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ചില ഇനങ്ങളുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലകൾ അടുത്തിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.
സൊമാറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വിഭവ സമൃദ്ധമായ ലഖ്നൗവി ദം ലാംബ് ബിരിയാണി 978 രൂപക്ക് ലഭ്യമാണ്, അതേസമയം ചിക്കൻ ചെട്ടിനാടിന് 878 രൂപയാണ്. സാധാരണ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന വിലയുണ്ട്. ജുഹു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഉപ്പിട്ട ഫ്രൈസിന് 348 രൂപയാണ്, അതേസമയം തന്തൂരി റൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേബി നാൻ 118 രൂപക്ക് ലഭിക്കും.
മെനുവിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിഭവം നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ലാംബ് ഷാങ്കിന്റെ വലിയ പ്ലേറ്റാണ്, അതിന്റെ വില 2,318 രൂപയാണ്.ഗ്രാൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഗണ്യമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ് - മാസ്കാർപോൺ ചീസ് കേക്കിന് 748 രൂപ, സ്പെഷൽ ‘കിങ് കോഹ്ലി’ ചോക്ലറ്റ് മൗസിന് 818 രൂപ, സിഗ്നേച്ചർ സിസ്ലിങ് ക്രോയ്സന്റ് 918 രൂപ.
