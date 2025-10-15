Begin typing your search above and press return to search.
    റവന്യു ജില്ല കായികമേള: ട്രാക്കിൽ ‘ഇടിമിന്നൽ’

    ആദ്യദിനം തിരുവനന്തപുരം നോര്‍ത്തിന്‍റെ മുന്നേറ്റം
    റവന്യു ജില്ല കായികമേള: ട്രാക്കിൽ ‘ഇടിമിന്നൽ’
    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ് 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തു​ന്ന അ​ന​ന്യ സു​രേ​ഷ് (സാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ഇ​ടി​വെ​ട്ടി പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ പെ​രു​മ​ഴ​ക്കും പേ​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ത്തി​യ മി​ന്ന​ലി​നും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കൗ​മാ​ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ത​ള​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ശ്രീ​പാ​ദം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഓ​ടി​യും ചാ​ടി​യും എ​റി​ഞ്ഞും മെ​ഡ​ലു​ക​ള്‍ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി. റ​വ​ന്യു ജി​ല്ല സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ള്‍ മെ​ഡ​ല്‍ കൊ​യ്ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ര്‍ത്തി​ന്‍റ കു​തി​പ്പ്. ആ​റു സ്വ​ര്‍ണ​വും നാ​ലു വെ​ള്ളി​യും അ​ഞ്ചു വെ​ങ്ക​ല​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 62 പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യാ​ണ് നോ​ര്‍ത്ത് ഉ​പ​ജി​ല്ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ഞ്ചു സ്വ​ര്‍ണ​വും ര​ണ്ടു വെ​ള്ളി​യും അ​ഞ്ചു വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി 46 പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യി നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു വീ​തം സ്വ​ര്‍ണം,വെ​ള്ളി,വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്‍ബ​ല​ത്തി​ല്‍ 29 പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യി കി​ളി​മാ​നൂ​ര്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യാ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

    ആ​ദ്യ​ദി​നം 39 ഫൈ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. 3000 മീ​റ്റ​ർ സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ടം മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് തി​രി​തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. പി.​കെ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ മെ​റോ​മ​ൽ ഷാ​ജി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണം. വെ​മ്പാ​യം നെ​ടു​വേ​ലി​കൊ​ഞ്ചി​റ ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​സ്.​എ​സ്. അ​ഭി​ന​വ് കൃ​ഷ്ണ വെ​ള്ളി​യും പാ​റ​ശാ​ല ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റ് വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​സ്.​അ​ഭി​ജി​ത്ത് വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രാ​ക്കി​ലും പി​റ്റി​ലും ഇ​ടി​വെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ജി.​വി.​രാ​ജ​യു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ മ​ഴ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലു​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 45 മി​നി​ട്ടോ​ളം സം​ഘാ​ട​ക​ർ നി​റു​ത്തി​വ​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം പി.​കെ.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ണ് ആ​ദ്യ ദി​നം ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടു സ്വ​ര്‍ണ​വും ഒ​രു വെ​ള്ളി​യു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ 13 പോ​യി​ന്‍റാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് അ​രു​മാ​നൂ​രാ​ണ്. ര​ണ്ടു സ്വ​ര്‍ണ​വും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ 11 പോ​യി​ന്‍റാ​ണ് അ​രു​മാ​നൂ​രി​നു​ള്ള​ത്. മേ​ള ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ എ​സ്.​കു​മാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ ,ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 96 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​വ​ന്യൂ ജി​ല്ല​യി​ലെ 12 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 2000 ത്തോ​ളം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

