Madhyamam
    date_range 19 Sept 2025 12:02 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 12:02 PM IST

    ലോ​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​രി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ

    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാം​ബ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ടോ​ക്യോ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം 400 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡ്ൽ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​രി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാം​ബ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ബാ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഖ​ത്ത​രി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​ന്നാം ഹീ​റ്റ്സി​ൽ 47.63 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യാ​ണ് മു​ൻ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വു കൂ​ടി​യാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാം​ബ ഫൈ​ന​ൽ യോ​​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ നോ​ർ​വേ​യു​ടെ കാ​ർ​സ്റ്റ​ൺ വാ​ർ​ഹോ​മി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    ര​ണ്ടാം ഹീ​റ്റ്സി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യാ​ണ് 21കാ​ര​നാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ബാ​ക്ക​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. 47.61 എ​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​​ഗ​ത സ​മ​യ​നേ​ട്ട​മാ​ണ് സെ​മി​യി​ൽ അ​ബാ​ക്ക​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നൈ​ജീ​രി​യ​യു​ടെ എ​സെ​ക്ക്യ​ൽ ന​ത​ഥാ​നി​യേ​ലാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ​മ​യം കു​റി​ച്ച​ത്. 47.47 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു.

    ഹ​ർ​ഡ്ൽ​സി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ റാ​യ് ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ, ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ അ​ലി​സ​ൺ ഡോ​സ് സാ​ന്റോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ല് മു​ൻ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ്ണ് ര​ണ്ട് ഖ​ത്ത​രി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളും 400 മീ​റ്റ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. 2019ൽ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാം​ബ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ബാ​ക്ക​റു​ടെ ക​ന്നി ഫൈ​ന​ലാ​ണി​ത്.

