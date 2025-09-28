Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Sept 2025 11:32 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 11:32 AM IST

    വോളിബാൾ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

    2029ലെ ​പു​രു​ഷ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​നം
    വോളിബാൾ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: 2029 ലെ ​ലോ​ക പു​രു​ഷ വോ​ളി​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി) അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വോ​ളി​ബാ​ളി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വോ​ളി​ബാ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ പ്ര​ധാ​ന കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, അ​തി​ന്റെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാം​സ്കാ​രി​ക-​സം​ഘാ​ട​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യും തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 32 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി വോ​ളി​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്, ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തും പ്ര​ശ​സ്ത​വു​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​2029ലെ ​എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി പു​രു​ഷ വോ​ളി​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വേ​ദി​യാ​ണ്. ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച കാ​യി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന ശേ​ഷി​യി​ലു​ള്ള എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ​ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ബൂ​അ​നൈ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വോ​ളി​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​ബി​യോ അ​സെ​വ​ഡോ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    'രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു'

    ​ദോ​ഹ: 2029ലെ ​എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി ലോ​ക പു​രു​ഷ വോ​ളി​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ

    ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി


    ഫി​ലി​പ്പൈ​ൻ​സി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി) അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രു പൊ​ൻ​തൂ​വ​ൽ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

