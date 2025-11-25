Begin typing your search above and press return to search.
    Sports
    Posted On
    25 Nov 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 11:35 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​നി കാ​റോ​ട്ട​പ്പൂ​രം; ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ

    ന​വം​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ പ്രി​ക്‌​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​നി കാ​റോ​ട്ട​പ്പൂ​രം; ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന കാ​റു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ റേ​സി​ങ്ങി​ന്​ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ​കാ​റോ​ട്ട ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​പ്പൂ​ര​ത്തി​ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ലു​സൈ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ കൊ​ടി​യേ​റും. 2025ലെ ​ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 57 ലാ​പ്പു​ക​ളു​ള്ള, 308.6 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ്പ്രി​ന്റ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്പ്രി​ന്റ് യോ​ഗ്യ​ത, സ്പ്രി​ന്റ് റേ​സ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    2025 സീ​​സ​​ണി​​ൽ ഫോ​​ർ​​മു​​ല വ​​ൺ സ്പ്രി​ന്റ് ഇ​​വ​​ന്റു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ആ​​റ് വേ​​ദി​​ക​​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. സീ​​സ​​ണി​​ന്റെ സ​​മാ​​പ​​ന​വും ലു​​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ലാ​ണ്. എ​​ഫ്.​​ഐ.​എ ഫോ​​ർ​​മു​​ല വ​ൺ വേ​​ൾ​​ഡ് ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ന്റെ 75ാം വാ​​ർ​​ഷി​​കാ​ഘോ​​ഷ​​വും ഇ​​തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ന​​ട​ക്കും. 10 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്ക് ഫോ​​ർ​​മു​​ല വ​​ൺ റേ​​സു​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നി​​ന് ആ​​തി​​ഥേ​​യ​​ത്വം വ​​ഹി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ക​​രാ​റി​ൽ ഖ​​ത്ത​​ർ നേ​​ര​ത്തേ ഒ​​പ്പു​​വെ​​ച്ചി​​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ള​റാ​ക്കാ​ൻ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും

    ദോ​ഹ: ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലു​സൈ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ (എ​ൽ.​ഐ.​സി) വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ഫാ​ൻ സോ​ൺ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗാ​യ​ക​നും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ സീ​ൽ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ലൈ​വ് സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മ്യൂ​സി​ക്, ഫാ​ൻ സോ​ൺ വേ​ദി​യി​ലെ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ഫ് വ​ൺ ഫാ​ൻ ഫോ​റം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

