Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightബ്രൂ​ണെ​യെ ത​ക​ർ​ത്ത്...
    Sports
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:49 PM IST

    ബ്രൂ​ണെ​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ; ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ 13 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തേ​രോ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രൂ​ണെ​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ; ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ 13 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തേ​രോ​ട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ സ​യീ​ദി​ന്റെ നാ​ല് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ 13 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രൂ​ണെ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ. എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രൂ​ണെ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യ ഖ​ത്ത​ർ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.

    ബ്രൂ​ണെ-​ഖ​ത്ത​ർ എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തെ മി​നി​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ സ​യീ​ദ് ഗോ​ള​ടി​ച്ച് മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 22, 54, 57 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ലും മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ സ​യീ​ദ് ബ്രൂ​ണെ​യു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കി. 55, 90+4 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം, 68, 83 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ർ​വാ​ൻ ബ്രാ​മി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പി​ന് ഊ​ർ​ജ​മേ​കി.

    ആ​റാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ശ​ർ​ശാ​നി, 11ാംമി​നി​റ്റി​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ശാ​ന​ൻ (പെ​നാ​ൽ​റ്റി), 13ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, 20ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൽ ഹാ​ശി​മി അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, 34 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ബ്രൂ​ണെ​യു​ടെ വ​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കു​ലു​ക്കി. ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യേ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ 2-0ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ എ.​എ​ഫ്‌.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ​യും ശി​വാ​ൽ​ദോ സി​ങ് ചി​ൻ​ഗാ​ങ്ബാ​മി​ന്റെ​യും ഗോ​ളി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ക​രു​ത്തു​തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മൂ​ന്നു പോ​യ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചു. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും ബ്രൂ​ണെ​യു​മാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​റ്റ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടും.

    ഗ്രൂ​പ് വി​ജ​യി​ക​ളും 11 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച നാ​ല് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത

    നേ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bruneiQatar NewsSports Newsgulf news malayalam
    News Summary - Qatar beats Brunei; Qatar's run of 13 one-sided goals
    Similar News
    Next Story
    X