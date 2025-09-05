Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Sports
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:42 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ മാ​ച്ച്; സ​മ​നി​ല കു​രു​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ മാ​ച്ച്; സ​മ​നി​ല കു​രു​ക്ക്
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ മാ​ച്ച് 2-2 സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. അ​ൽ തു​മാ​മ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ മാ​ച്ചി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​വേ​ണ്ടി മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ൻ​താ​രി​യും അ​ഹ്മ​ദ് അ​ലാ എ​ൽ​ദി​നും ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​വേ​ണ്ടി കാ​മി​ൽ അ​ൽ അ​സ് വ​ദും ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ ഖ​ത്താ​ലും ഗോ​ൾ നേ​ടി. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണി​ത്. ജൂ​ല​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​​ഗി​യു​ടെ ടീം ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​യെ നേ​രി​ടും. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ന് യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​മാ​നു​മാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റു​ള്‍പ്പെ​ട്ട എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടി​ന് ഖ​ത്ത​ര്‍ ഒ​മാ​നെ​യും 11ന് ​യു.​എ.​ഇ ഒ​മാ​നെ​യും നേ​രി​ടും. 14നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ല​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന റൂ​ട്ടാ​യ ഫി​ഫ പ്ലേ​ഓ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​വം​ബ​ർ 13, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് പാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ്ലേ​ഓ​ഫി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടി​ന്റെ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ​ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജി​ബൂ​ത്തി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​രി​ടും. കൂ​ടാ​തെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​വും ക​ളി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballfriendly matchQatar-BahrainAsia Cup 2025
    News Summary - Qatar-Bahrain friendly match; Equal
    Similar News
    Next Story
    X