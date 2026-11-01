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സിന്ധുവിന് കിരീടംtext_fields
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News Summary - PV Sindhu Clinches Hylo Open Title with Straight-Game Victory
ബർലിൻ: ഹൈലോ ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം പി.വി. സിന്ധു. വനിത സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിന്റെ ലൈൻ ക്യേർസ്ഫെൽറ്റിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് തകർത്തത്. സ്കോർ: 21-12, 21-14. ഈ വർഷം സിന്ധു നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേൾഡ് ടൂർ കിരീടമാണിത്. ജൂലൈയിൽ താരം ജപ്പാൻ ഓപണും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഓപണിൽ റണ്ണറപ്പായെത്തിയ സിന്ധു ഹൈലോ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. ഒരു ഗെയിം പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെയാണ് കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത്.
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