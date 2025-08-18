Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:53 AM IST

    അ​ഭി​മാ​നം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​യ​നാ​ട​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ

    അ​ഭി​മാ​നം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​യ​നാ​ട​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ
    അ​ല​ക്‌​സ് സ​ജി​യും അ​ല​ന്‍ സ​ജി​യും

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വ​യ​നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ക്യാ​മ്പി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ല​ക്‌​സ് സ​ജി​യും അ​ല​ന്‍ സ​ജി​യും. അ​ല​ക്‌​സ് സീ​നി​യ​ര്‍ ടീ​മി​ന്റെ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ അ​നു​ജ​ന്‍ അ​ല​ന്‍ അ​ണ്ട​ര്‍- 23 ദേ​ശീ​യ ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ്. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ളി പ​ഠി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും.

    മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ ബി​നോ​യി​യും മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഫൗ​ജ് അ​ബ്ബാ​സു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഭ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. വ​യ​നാ​ട​ൻ ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന്റെ പെ​രു​മ​യു​യ​ര്‍ത്തി​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ചീ​രാം​കു​ന്നി​ലെ സ​ജി​യു​ടെ​യും സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധം കാ​ക്കു​ന്ന അ​ല​ക്സ് സു​ശാ​ന്ത് മാ​ത്യു​വി​നു​ശേ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സീ​നി​യ​ർ ടീം ​ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ താ​ര​മാ​ണ്.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​നു​ള്ള ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് അ​ല​ക്സ് ചേ​ർ​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ റെ​ഡ് സ്റ്റാ​ര്‍, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ര്‍- 18, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് റി​സ​ര്‍വ് ടീം ​എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട കെ​ട്ടി​യ അ​ല​ക്‌​സ് പി​ന്നീ​ട് ഗോ​കു​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഐ-​ലീ​ഗ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കി​രീ​ട​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ അ​ല​ക്‌​സി​നെ തേ​ടി ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ല്‍നി​ന്നു വി​ളി​യെ​ത്തി.

    അ​ല​ന്‍ ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ലെ​ത​ന്നെ എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ​യു​ടെ താ​ര​മാ​ണ്. അ​ണ്ട​ർ- 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് -2026 യോ​ഗ്യ​ത​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​ല​ൻ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യി 11ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മും​ബൈ​യി​ലെ റി​ല​യ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ​ത്തി.

    ജ​പ്പാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സാ​നി​ക്‌​സ് ക​പ്പി​ല്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കാ​യി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ​യും അ​ല​ന്‍ ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നാം​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് ഗോ​ള്‍ നേ​ടി​യ അ​ല​ന്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്‍ ടീ​മു​ക​ള്‍ അ​ല​നെ നോ​ട്ട​മി​ട്ട​ത്. എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ അ​ല​നു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ര്‍- 23 ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ളി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Local NewsWayanad Newsindian football teamLatest News
    News Summary - Proud, brothers from Wayanad at Indian football team camp
