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    Sports
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 12:08 AM IST

    പ്രൈം വോളി അഞ്ചാം സീസൺ ലേലം: ഷമീമും നിഹാലും വില‍യേറിയ താരങ്ങൾ

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    https://www.madhyamam.com/tags/volley-league
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    ഷ​മീ​മു​ദ്ദീ​ൻ (കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​സ്‌​പൈ​ക്കേ​ഴ്സ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ഹാ​ൽ (അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‌ ഡി​ഫ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ്)

    മ​ഡ്ഗാ​വ്: പ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ലെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ താ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ല​യേ​റി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി മ​ല​യാ​ളി ഷ​മീ​മു​ദ്ദീ​ൻ. 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​സ്‌​പൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സാ​ണ്‌ ബ്ലോ​ക്ക​റെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്‌. മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളി സി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ഹാ​ലാ​ണ്‌ വി​ല​യേ​റി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ താ​രം.

    19 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് നി​ഹാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‌ ഡി​ഫ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഷോ​ൺ ടി. ​ജോ​ൺ, പ​ഞ്ചാ​ബു​കാ​ര​ൻ ജ​സ്‌​ജോ​ദ്‌ സി​ങ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ 15.15 ല​ക്ഷം വീ​തം രൂ​പ​ക്കും വി​റ്റു​പോ​യി. ഷോ​ൺ ചെ​ന്നൈ ബ്ലി​റ്റ്‌​സി​നാ​യും ജ​സ്‌​ജോ​ദ്‌ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ത​ണ്ട​ർ​ബോ​ൾ​ട്ട്സി​നാ​യും ക​ളി​ക്കും.

    യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ര്യം. ഈ​യി​ടെ സ​മാ​പി​ച്ച അ​ണ്ട​ർ 21 ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ്‌ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത 11 ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക്‌ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി. ഇ​തി​ൽ 9.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ ഹീ​റോ​സി​ൽ എ​ത്തി​യ യു​വ ബ്ലോ​ക്ക​ർ സൂ​ര​ജ്‌ ച‍ൗ​ധ​രി​യാ​ണ്‌ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്‌.

    പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ പ​ത്ത്‌ ടീ​മു​ക​ളെ ര​ണ്ട്‌ പൂ​ളു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കും. പൂ​ൾ എ-​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ടോ​ർ​പി​ഡോ​സ്‌, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ ഹീ​റോ​സ്‌, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്‌ ഡി​ഫ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ്‌, ചെ​ന്നൈ ബ്ലി​റ്റ്‌​സ്‌, മും​ബൈ മെ​റ്റി​യോ​ഴ്‌​സ്‌ എ​ന്നി​വ​രും പൂ​ൾ ബി-​യി​ൽ ഗോ​വ ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ​സ്‌, തെ​ലു​ഗു ബ്ലാ​ക്‌​ഹോ​ക്‌​സ്‌,‍ ഡ​ൽ​ഹി തൂ​ഫാ​ൻ​സ്‌, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ത​ണ്ട​ർ​ബോ​ൾ​ട്ട്സ്‌, കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​സ്‌​പൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ്‌ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​റ​ങ്ങും.

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    TAGS:kochi blue spikersGoaPrime Volleyball AuctionAhmedabad Defenders
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