    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന്; നാവാമുകുന്ദയിലെ കായികാധ്യാപകന്‍റെ ജോലിയും പോയി

    നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂൾ

    മലപ്പുറം: ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ തി​രു​നാ​വാ​യ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ർ​ഷാ​ദി​നും ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഹ​ർ​ഷാ​ദി​ന് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ഹ​ർ​ഷാ​ദി​ന്‍റെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    യു.​പി വി​ഭാ​ഗം സ്കൂ​ളി​ൽ 500 കു​ട്ടി​ക​ൾ തി​ക​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ ജോ​ലി​യും തു​ലാ​സ്സി​ലാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ട​മ​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ൽ 500 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ന​വാ​മു​കു​ന്ദ സ്കൂ​ളി​ൽ യു.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 438 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​താ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്.

    ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹ​ർ​ഷാ​ദി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ത് ല​റ്റി​ക്സ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021ൽ ​ആ​ണ് ഹ​ർ​ഷാ​ദ് കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു ശേ​ഷം നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ 70ഓ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ത് ല​റ്റി​ക്സി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​മാ​ന​രീ​തി​യ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം 40ഓ​ളം കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 1900ൽ ​താ​ഴെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ര​ക്ഷ​ണ ഇ​ത്ത​ര​വ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​ല​വി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ധ്യാ​പ​ക അ​നു​പാ​തം 300 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മെ​ന്നും ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    News Summary - Physical Education teacher at Navamukunda Higher Secondary School in Malappuram
    X