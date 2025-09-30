Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:21 PM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; പയ്യനാട് ഒരുങ്ങി

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; പയ്യനാട് ഒരുങ്ങി
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പു​ല്ലു​ക​ൾ വെ​ട്ടി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    മ​ഞ്ചേ​രി: പ​യ്യ​നാ​ടി​ന്‍റെ പ​റു​ദീ​സ​യി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളാ​ൻ ഇ​നി നാ​ല് ദി​വ​സം. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു​ങ്ങി. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യം. ടീ​മി​ന്‍റെ ജ​ഴ്സി​യു​ടെ നി​റ​മാ​യ ഓ​റ​ഞ്ചും നീ​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഗാ​ല​റി ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങും. ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ആ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴ​ര​ക്കാ​ണ് പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി ആ​ദ്യ​സീ​സ​ണി​ലെ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ മാ​ജി​ക് മ​റ​ന്ന ടീം ​ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച് ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​വു​ക. ഇ​ത്ത​വ​ണ തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12-ന് ​ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 20ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സു​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും.

    ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ​യും അ​വ​സാ​ന ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ര്‍ 25 ന് ​കൊ​ച്ചി​യെ​യും ആ​തി​ഥേ​യ​ർ നേ​രി​ടും. സ്പാ​നി​ഷ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ മി​ഗ്വേ​ല്‍ കോ​റ​ല്‍ ടൊ​റൈ​റ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ടീ​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ ഗോ​ള​ടി​ച്ച് കൂ​ട്ടി​യ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ കു​ന്ത​മു​ന. ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ താ​രം ജോ​ണ്‍ കെ​ന്ന​ഡി, ക​മ്രോ​ണ്‍ തു​ര്‍സ​നോ​വ്, സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം സെ​ര്‍ജി​യോ ഗോ​ണ്‍സാ​ല​സ്, അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​നി​യ​ൻ താ​രം ഫാ​കു​ണ്ടോ ബ​ല്ലാ​ര്‍ഡോ​സ്പാ​നി​ഷ് സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ക്ക് ഐ​റ്റോ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​ലൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഹോം -​എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ എ​വേ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ സെ​മി, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​മ​ട​ക്കം 33 ക​ളി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ആ​ദ്യ​നാ​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ക​ലോ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കും.

    മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    തീയ​തി, എ​തി​രാ​ളി, വേ​ദി ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    ◆ 03-10-25 തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍ - പ​യ്യ​നാ​ട്

    ◆ 12-10-25 ക​ണ്ണൂ​ര്‍ - പ​യ്യ​നാ​ട്

    ◆ 20-10-25 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - പ​യ്യ​നാ​ട്

    ◆ 27-10-25 കൊ​ച്ചി - കൊ​ച്ചി

    ◆ 02-11-25 കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് - പ​യ്യ​നാ​ട്

    ◆ 09-11-25 തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍ - തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍

    ◆ 13-11-25 ക​ണ്ണൂ​ര്‍ - ക​ണ്ണൂ​ര്‍

    ◆ 20-11-25 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം

    ◆ 25-11-25 കൊ​ച്ചി -പ​യ്യ​നാ​ട്

    ◆ 28-11-25 കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് - കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്

    TAGS:sportsPayyanadSuper League KeralaMalappuram
    News Summary - payyanad prepares for super league kerala
