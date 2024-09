പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആറാം സ്വർണം; ഹൈജമ്പിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡുമായി പ്രവീൺ കുമാർ

Praveen Kumar clinches gold 🥇 at #Paris2024 with his season's best jump of 2.08 m 🤯Watch the #Paralympics LIVE on #JioCinema 👈#ParalympicsOnJioCinema #JioCinemaSports #ParalympicsParis2024 #HighJump pic.twitter.com/k6zLWLU9XD