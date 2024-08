ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ സെമിക്കു മുമ്പേ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി; അമിത് രോഹിദാസിന് കളിക്കാനാകില്ല

RED CARD FOR AMIT ROHIDAS IN THE QF ! 🟥 Watch #TeamIndia in action - LIVE NOW on #Sports18 & streaming FREE on #JioCinema 📲https://t.co/A57WUce1QS#OlympicsonJioCinema #OlympicsonSports18 #Olympics #Hockey #JioCinemaSports #Paris2024 pic.twitter.com/dcys88ZQJG