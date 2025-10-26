Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightഅ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​​സി​ൽ...
    Sports
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 6:38 AM IST

    അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ന്നി​ൽ; ഓ​വ​റോ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ കു​തി​പ്പ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ദി​ത്യ അ​ജി​ക്ക്​ ട്രി​പ്പി​ൾ
    അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ന്നി​ൽ; ഓ​വ​റോ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ കു​തി​പ്പ്​
    cancel
    camera_alt

    ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ കെ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ അ​ൽ അ​മീ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്നു. അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടും കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 166 സ്വ​ർ​ണ​വും 122 ​വെ​ള്ളി​യും 139 വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം 1482 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യാ​ണ്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. 76 സ്വ​ർ​ണ​വും 38വെ​ള്ളി​യും 79 വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം 696 പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​തു​ണ്ട്. 609 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. നീ​ന്ത​ലി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ബ​ഹു​ദൂ​രം പി​ന്നി​ലാ​ക്കി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി.

    അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ 16 സ്വ​ർ​ണ​വും ​11 വെ​ള്ളി​യും ആ​റ്​ വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം 134 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ ഓ​ട്ടം. 10 സ്വ​ർ​ണ​വും ​12 വെ​ള്ളി​യും 13 വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം 106 പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റ​മാ​ണ്​ ​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്. എ​ട്ട്​ വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും മൂ​ന്ന്​ വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി 70 പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​മ​ത്. മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​​സ്​ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ (37 പോ​യ​ന്‍റ്). മ​ല​പ്പു​റം തി​രു​നാ​വാ​യ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്​ (34 പോ​യ​ന്‍റ്) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ഞ്ച്​ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ ട്രാ​ക്കി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത്. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഞ്ച്​ കി​​ലോ മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ക​ട​ക​ശ്ശേ​രി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി ലെ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ പു​തി​യ സ​മ​യം കു​റി​ച്ച്. 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും 200 മീ​റ്റ​റി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ്​ പി​റ​ന്നു. നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ദി​ത്യ അ​ജി ട്രി​പ്പി​ൾ സ്വ​ർ​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞു. ആ​ല​പ്പു​ഴ ചാ​ര​മം​ഗ​ലം ഗ​വ. ഡി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ അ​തു​ൽ ടി.​എ​മ്മും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​​സി​ലെ ദേ​വ​ന​ന്ദ​യും ഇ​ര​ട്ട ​സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AthleticsKerala School Sports MeetSports News
    News Summary - Palakkad ahead in athletics in kerala school sports meet
    Similar News
    Next Story
    X