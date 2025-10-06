Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_right​ബാ​ല​ൺ ഡി​ഓ​റു​മാ​യി...
    Sports
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:00 PM IST

    ​ബാ​ല​ൺ ഡി​ഓ​റു​മാ​യി ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബെ​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ​ബാ​ല​ൺ ഡി​ഓ​റു​മാ​യി ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബെ​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ഞ്ച് ക്ല​ബാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ലും ഫ്ര​ഞ്ച് ലീ​ഗ് ക​പ്പി​ലും കി​രീ​ട​മ​ണി​യി​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ബാ​ല​ൺ ഡി​ഓ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ഒ​സ്മാ​നെ ഡെം​ബ​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ൽ ദു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ലെ​ത്തി​യ ഡെം​ബ​ല​യെ അ​ൽ ദു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ഖ​മീ​സ് അ​ൽ സു​ലൈ​ത്തി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി അ​ൽ ശു​ഐ​ബി, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ടീ​മി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രാ​യ ബ​സ്സാം അ​ൽ റാ​വി, ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ ബൗ​റി​ഗോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ ദു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബെ​ലെ



    യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബാ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ഡെം​ബ​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ദു​ഹൈ​ൽ ക്ല​ബി​ലെ യു​വ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഡെം​ബെ​ലെ, അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ജ​ഴ്സി​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കെ​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ballon d'Orfootball playerSports Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ousmane Dembele in Qatar with the Ballon d'Or
    Similar News
    Next Story
    X