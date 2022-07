ഒറിഗണ്‍: ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ജാവലിന്‍ ത്രോയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്ര ഫൈനലില്‍. ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ 88.39 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞാണ് ഫൈനലിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. യോഗ്യതാ മാര്‍ക്കായ 83.5 മീറ്റർ കടന്ന 12 താരങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലില്‍ മത്സരിക്കുക.

As the commentator predicted, "he wants one & done" #NeerajChopra does it pretty quickly & with ease before admin's laptop could wake up 🤣



With 88.39m, Olympic Champion from 🇮🇳 #India enters his first #WorldAthleticsChamps final in some style 🫡 at #Oregon2022 pic.twitter.com/y4Ez0Mllw6