ഇന്ന് നേടിയത് മൂന്ന് സ്വർണം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നൂറിലേക്കടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡൽ വേട്ട

link ഹാങ്ചോ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നൂറിനോടടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡൽ വേട്ട. 12 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 21 സ്വർണവും 32 വെള്ളിയും 33 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ 86 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് സ്വർണവും ഓരോ വെള്ളിയും വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

സ്ക്വാഷ് മിക്സഡ് വിഭാഗത്തിൽ ദീപിക പള്ളിക്കൽ-ഹരീന്ദർപാൽ സിങ് ടീമും കോമ്പൗണ്ട് വിഭാഗം അമ്പെയ്ത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും വനിതകളുടെയും ടീമുകളുമാണ് സ്വർണം നേടിയത്. പർനീത് കൗർ, അതിഥി ഗോപിചന്ദ് സ്വാമി, ജ്യോതി സുരേഖ എന്നിവരാണ് വനിത ടീമിനത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് ടീമിനെ 23-229ന് തോൽപിച്ച് സ്വർണം നേടിയത്. പുരുഷന്മാരിൽ അഭിഷേക് വർമ, ഓജസ്, പ്രഥമേഷ് ജൗകർ എന്നിവരാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടീമിനെ 235-230ന് തോൽപിച്ച് സ്വർണനേട്ടത്തിലെത്തിയത്. സ്ക്വാഷ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ സൗരവ് ഘോഷാൽ വെള്ളി നേടിയപ്പോൾ വനിത വിഭാഗം 53 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയിൽ ആന്റിം പംഗൽ വെങ്കലം നേടി. പുരുഷ ബാഡ്മിന്റണിൽ എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് സെമിയിൽ കടന്നപ്പോൾ വനിതകളിൽ സ്വർണ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന പി.വി സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റ് പുറത്തായി. ചൈനയുടെ ബിങ്ജിയാവോ ഹെയോടായിരുന്നു തോൽവി. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി. ക്വാർട്ടറിൽ സിംഗപ്പൂർ ടീമിനെ 21-7, 21-9നാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം കീഴടക്കിയത്. ഗെയിംസ് 12 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 178 സ്വർണവും 99 വെള്ളിയും 55 വെങ്കലവും അടക്കം 332 മെഡലുമായി ആതിഥേയരായ ചൈന ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. 44 സ്വർണവും 53 വെള്ളിയും 60 വെങ്കലവുമായി ജപ്പാൻ രണ്ടാമതും 33 സ്വർണവും 47 വെള്ളിയും 77 വെങ്കലവുമായി ദക്ഷിണ കൊറിയ മൂന്നാമതുമാണ്. 21 സ്വർണവും 32 വെള്ളിയും 33 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ 86 മെഡലുകളുമായി നിലവിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

