Madhyamam
    Other Games
    Posted On
    30 Aug 2025 6:50 PM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 7:00 PM IST

    നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വീയപുരം ചുണ്ടൻ ജലരാജാവ്; നടുഭാഗവും മേൽപ്പാടവും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത്

    Nehru Trophy Boat Race
    നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരം

    ആലപ്പുഴ: ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യും ആ​ര​വ​വു​മു​യ​ർ​ത്തി പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ തുഴയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വീയപുരം ചുണ്ടൻ നെ​ഹ്​​റു​ ​ട്രോഫി ജേതാവ്. 4:21:084 സമയത്തിനാണ് വീയപുരം മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ചുണ്ടൻ വള്ളമാണ് വീയപുരം.

    വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും (4:21:782) മേൽപ്പാടം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നിരണം ചുണ്ടൻ നാലാം സ്ഥാനവും നേടി. ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ മികച്ച സമയം കുറിച്ച നടുഭാഗം, നിരണം, മേൽപ്പാടം, വീയപുരം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ മാറ്റുരച്ചത്.

    വീയപുരം ചുണ്ടൻ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരിയും നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബും മേൽപ്പാടം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബുമാണ് തുഴഞ്ഞത്. 71മത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയിൽ 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 75 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിച്ചത്.

    ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​റ്​​ ഹീ​റ്റ്സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ നാ​ല് ഹീ​റ്റ്‌​സു​ക​ളി​ല്‍ നാ​ലു ​വീ​ത​വും അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ഹീ​റ്റ്‌​സി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ആ​റാ​മ​ത്തെ ഹീ​റ്റ്​​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച സ​മ​യം ​കു​റി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ​മെ​ത്തു​ന്ന നാ​ല്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ​ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ഈ വർഷത്തെ ജലമേള​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെയ്തത്. സിം​ബാ​ബ്​​വെ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഇ​ന്ദു​കാ​ന്ത് മോ​ദി, സിം​ബാ​ബ്​​വെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല നി​ക്കാ​മോ എ​ന്നി​വ​രായിരുന്നു​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ൾ.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​സ്​​ഡ്രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹീ​റ്റ്സും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ന്നു. ചു​രു​ള​ൻ -മൂ​ന്ന്, ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി എ - ​അ​ഞ്ച്, ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ബി -18, ​ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി സി -14, ​വെ​പ്പ് എ -​അ​ഞ്ച്, വെ​പ്പ് ബി -​മൂ​ന്ന്, തെ​ക്ക​നോ​ടി ത​റ -ര​ണ്ട്, തെ​ക്ക​നോ​ടി കെ​ട്ട് -നാ​ല്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഫി​നി​ഷ്​​ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ​മ​യ​ക്ര​മം പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ണു​ന്ന​വി​ധം സ്​​ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചിരുന്നു.

