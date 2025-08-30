നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വീയപുരം ചുണ്ടൻ ജലരാജാവ്; നടുഭാഗവും മേൽപ്പാടവും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത്

നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വീയപുരം ചുണ്ടൻ ജലരാജാവ്; നടുഭാഗവും മേൽപ്പാടവും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത്text_fields
ആലപ്പുഴ: ആർപ്പുവിളിയും ആരവവുമുയർത്തി പുന്നമടയിലെ ഓളപ്പരപ്പിൽ തുഴയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വീയപുരം ചുണ്ടൻ നെഹ്റു ട്രോഫി ജേതാവ്. 4:21:084 സമയത്തിനാണ് വീയപുരം മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ചുണ്ടൻ വള്ളമാണ് വീയപുരം.
വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും (4:21:782) മേൽപ്പാടം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നിരണം ചുണ്ടൻ നാലാം സ്ഥാനവും നേടി. ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ മികച്ച സമയം കുറിച്ച നടുഭാഗം, നിരണം, മേൽപ്പാടം, വീയപുരം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ മാറ്റുരച്ചത്.
വീയപുരം ചുണ്ടൻ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരിയും നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബും മേൽപ്പാടം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബുമാണ് തുഴഞ്ഞത്. 71മത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയിൽ 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 75 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിച്ചത്.
ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരത്തില് ആറ് ഹീറ്റ്സുകളാണുള്ളത്. ആദ്യ നാല് ഹീറ്റ്സുകളില് നാലു വീതവും അഞ്ചാമത്തെ ഹീറ്റ്സില് മൂന്ന് വള്ളങ്ങളും ആറാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ രണ്ട് വള്ളങ്ങളുമാണ് മത്സരിച്ചത്. മികച്ച സമയം കുറിച്ച് ആദ്യമെത്തുന്ന നാല് വള്ളങ്ങൾ ഫൈനലിൽ പോരിനിറങ്ങി.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഈ വർഷത്തെ ജലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സിംബാബ്വെയിലെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ദുകാന്ത് മോദി, സിംബാബ്വെ അംബാസഡർ സ്റ്റെല്ല നിക്കാമോ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥികൾ.
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വള്ളങ്ങളുടെ മാസ്ഡ്രിൽ അരങ്ങേറി. ഇതിനുപിന്നാലെ ചുണ്ടന്വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സും ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനലും നടന്നു. ചുരുളൻ -മൂന്ന്, ഇരുട്ടുകുത്തി എ - അഞ്ച്, ഇരുട്ടുകുത്തി ബി -18, ഇരുട്ടുകുത്തി സി -14, വെപ്പ് എ -അഞ്ച്, വെപ്പ് ബി -മൂന്ന്, തെക്കനോടി തറ -രണ്ട്, തെക്കനോടി കെട്ട് -നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച വള്ളങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയം പരിഗണിച്ചാണ് ജേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി സമയക്രമം പൊതുജനത്തിന് കാണുന്നവിധം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
