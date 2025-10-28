Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightസ്കൂൾ കായികമേള...
    Other Games
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 8:55 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 8:55 PM IST

    സ്കൂൾ കായികമേള സ്വർണക്കപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    school sports meet
    cancel
    camera_alt

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണകപ്പ് നേടിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാടീം

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണക്കപ്പിന് ആദ്യ അവകാശികളായി ആതിഥേയരായ തിരുവനന്തപുരം. 1825 പോയിന്റോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഓവറോൾ കിരീടം നിലനിർത്തിയത്.

    അത്‌ലറ്റിക്സിൽ മലപ്പുറം കിരീടം നിലനിർത്തി. ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ഉറപ്പിച്ച അത്‌ലറ്റിക്സിൽ അവസാനം 4 x100 മീറ്റർ റിലേയയിലെ ആധിപത്യമാണ് മലപ്പുറത്തിനെ ചാമ്പ്യൻമാരാക്കിയത്. മലപ്പുറം 247 പോയിന്റും പാലക്കാട് 212 പോയിന്റുമാണ് നേടിയത്.

    സ്കൂളുകളിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും മലപ്പുറത്തിന്റെ ഐഡിയൽ കടകശ്ശേരി ചാമ്പ്യന്മാരായി. 78 പോയിന്റാണ് നേട്ടം. 13 കുട്ടികളുമായി മത്സരിക്കാൻ എത്തിയ വിഎംഎച്ച്എസ് വടവന്നൂർ 58 പോയിന്റ് നേടി രണ്ടാമത് എത്തി. കഴിഞ്ഞതവണ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന നാവാമുകുന്ദ തിരുനാവായ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ 57 പോയിന്റ് നേടിയ ജിവി രാജയാണ് ചാമ്പ്യന്മാർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala schoolschool sports meetSports NewsThiruvananthapuram
    News Summary - Thiruvananthapuram wins school sports festival gold cup
    Similar News
    Next Story
    X