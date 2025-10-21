Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightജ്വലിക്കട്ടെ കൗമാരം:...
    Other Games
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:31 AM IST

    ജ്വലിക്കട്ടെ കൗമാരം: 67ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് ഇന്ന് തിരി തെളിയും

    text_fields
    bookmark_border
    ജ്വലിക്കട്ടെ കൗമാരം: 67ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് ഇന്ന് തിരി തെളിയും
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​ഹേ​ഴ്​​സ​ൽ                                                                              ചിത്രം:  പി.​ബി.​ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​യി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പി​താ​വ് കേ​ണ​ൽ ഗോ​ദ​വ​ർ​മ രാ​ജ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ ട്രാ​ക്കി​ലും പി​റ്റി​ലും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും മി​ന്ന​ൽ പി​ണ​ർ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കൗ​മാ​ര കേ​ര​ളം റെ​ഡി. ആ​കാ​ശ​ത്ത് പെ​യ്തൊ​ഴി​യാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി 67ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന് ദീ​പ​ശി​ഖ തെ​ളി​യും.

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ള​ർ ഐ.​എം. വി​ജ​യ​നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ദീ​പ​ശി​ഖ തെ​ളി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും 300 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും ന​ട​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. 22 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ 12 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 20,000ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

    ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​ഴ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 35 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് സം​ഘ​ത്തെ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ദീ​പ​ശി​ഖ പ്ര​യാ​ണം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തും.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ​ട്ടം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ട്രോ​ഫി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കൊ​പ്പം ചേ​രും. തു​ട​ർ​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​യി​ത​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യാ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പു​ര​യു​ടെ പാ​ലു​കാ​ച്ച​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ച​കം. 2500 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ സ​മ​യം ഇ​രു​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school meetsports meetstate school sports meetKerala
    News Summary - The 67th State School Sports meet will be inaugurated today
    Similar News
    Next Story
    X