Madhyamam
    7 Aug 2025 10:54 PM IST
    7 Aug 2025 10:54 PM IST

    സംസ്ഥാന സുബ്രതോ കപ്പ്: ജൂനിയർ വനിതകളിൽ അവിട്ടത്തൂർ ജേതാക്കൾ

    State Subroto Cup
    സു​ബ്ര​തോ മു​ഖ​ർ​ജി സം​സ്ഥാ​ന ജൂനിയർ വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ തൃശൂർ അ​വി​ട്ട​ത്തൂ​ർ ലാ​ൽ ബ​ഹ​ദൂ​ർ ശാ​സ്ത്രി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ

    ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​പു​രം (പാ​ല​ക്കാ​ട്): സു​ബ്ര​തോ മു​ഖ​ർ​ജി സം​സ്ഥാ​ന ജൂ​നി​യ​ർ വ​നി​ത സ്കൂ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തൃശൂർ അ​വി​ട്ട​ത്തൂ​ർ ലാ​ൽ ബ​ഹ​ദൂ​ർ ശാ​സ്ത്രി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​യെ (4-3) ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ളൂ​രാ​യി​രു​ന്നു എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്. ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ളി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​വി സ്കൂ​ളി​ലെ പി.​എ​സ്. വ​ർ​ഷ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ താ​ര​മാ​യി. മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി അ​വി​ട്ട​ത്തൂ​രി​ലെ അ​ൽ​ശി​ഖ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മി​ക​ച്ച പ്രോ​മി​സി​ങ് താ​ര​മാ​യി ഗ​വ. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ നേ​ഹ സ​ജി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

